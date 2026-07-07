فيتنام تفكك شبكتي مراهنات على كأس العالم بقيمة 133 مليون دولار

أوقفت الشرطة الفيتنامية، الثلاثاء، 85 شخصاً على صلة بشبكتين للمراهنات غير القانونية وصفت عملياتهما بأنها «استثنائية من حيث الحجم»، بعدما بلغت قيمة تعاملاتهما المالية نحو 133 مليون دولار أميركي، وذلك في إطار حملة تشنها السلطات لمكافحة المقامرة غير المشروعة بالتزامن مع منافسات كأس العالم.

وتحظر فيتنام أنشطة المقامرة عبر الإنترنت، إلا أن شبكات المراهنات غير القانونية لا تزال تنشط وتدر أرباحاً كبيرة، ما يدفع السلطات إلى تنفيذ حملات أمنية دورية، لا سيما خلال البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وقالت شرطة مدينة هو تشي منه، في بيان، إن المداهمات التي نُفذت أواخر يونيو (حزيران) استهدفت شبكتين تعملان على «نطاق واسع للغاية»، وتتميزان بـ«هيكل تنظيمي هرمي ومستوى عال من السيطرة والانضباط».

وأضاف البيان أن الشبكتين سجلتا، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معاملات مالية غير قانونية تُقدَّر قيمتها بنحو 133 مليون دولار.

وأقرّ قادة الشبكتين، بحسب الشرطة، بأنهم حصلوا على «حسابات مراهنات رئيسية من أفراد في كمبوديا»، قبل تقسيمها إلى عدد كبير من حسابات الوكلاء والأعضاء وتوزيعها على المقامرين عبر الإنترنت.

وكانت وزارة الأمن العام الفيتنامية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الشرطة فككت 73 شبكة للمقامرة في مختلف أنحاء البلاد، وأوقفت 346 مشتبهاً بهم على خلفية تورطهم في أنشطة المقامرة غير القانونية والمراهنات على مباريات كرة القدم، خلال الأيام العشرين الأولى من بطولة كأس العالم.

ونقل البيان عن العقيد بوي توان آنه، من وزارة الأمن العام، قوله إن «إجمالي الأموال المتداولة في هذه القضايا بلغ آلاف المليارات من الدونغ، أي ما يعادل مئات ملايين الدولارات».

وتستضيف كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة مباريات كأس العالم لهذا العام، على أن تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو (تموز).