بلجيكا تسخر من ترمب بعد هزيمتها للولايات المتحدة: ألغِ النتيجة!

تواصلت ردود الفعل حول السماح للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالمشاركة في خسارة منتخب بلاده أمام بلجيكا 1 – 4، إلى ما بعد المباراة، إذ اعتبر عدد من لاعبي «الشياطين الحمر» أن «الردّ» كان «في الملعب»، فيما نشر الحساب الرسمي «ألغ هذا»؛ في إشارة إلى النتيجة، تهكّماً.

وانطلقت حماوة المباراة فعلياً قبل موعدها الرسمي المحدد، وذلك بعدما علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة الإيقاف بحق بالوغون الذي تلقّى بطاقة حمراء أمام البوسنة والهرسك (2 - 0) في دور الـ32، وسمح له بالمشاركة في دور الـ16 أمام بلجيكا.

وأثار القرار موجة من ردود الفعل المنتقدة، لا سيّما بعد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه طلب من رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو مراجعة القرار شخصياً، فقال الاتحاد البلجيكي إنه لم يتلق أي تفسير حول المسألة، وذلك بعد رفض استئنافه من طرف «فيفا» لأنه «غير مقبول»، فيما عبّر مدرب منتخبه، الفرنسي رودي غارسيا، عن دهشته بالقرار بسخرية «الأول من نيسان؟».

وبعد نهاية المباراة التي قدّم خلالها المنتخب البلجيكي أفضل عروضه في البطولة، مقابل أداء هو الأسوأ لمنتخب البلد المضيف، بدا واضحا من خلال المجريات، أن قرار «فيفا» وتبعاته، كان له تأثير واضح على «الشياطين الحمر»، وكان خير محفّز لهم للعب بشراسة واندفاع أكبر.

وتأكدت هذه الفرضية من خلال تصريحات لاعبي المدرب غارسيا، فرأى لاعب الوسط نيكولا راسكين أنه «خلال اليومين الماضيين، حدثت الكثير من الأمور خارج إطار كرة القدم. كان هناك شعور بالظلم داخل المجموعة، وكان لدينا إصرار كبير على الردّ في الملعب».

ولاقاه زميله الجناح دودي لوكيباكيو: «لم نفهم حقاً لماذا سُمح له بالمشاركة، لأنه حصل على بطاقة حمراء، لكننا لم نرغب في التركيز كثيراً على ذلك. أردنا أن نبقى مركزين ونلعب بطريقتنا، وهذا ما فعلناه اليوم».

أما حساب المنتخب البلجيكي على مواقع التواصل الاجتماعي، فاختصر ردّه القضية برمّتها، إذ نشر صورتين للمهاجم البديل صاحب الهدف الرابع روميلو لوكاكو، مرفقتين بعبارة «ألغ هذا» تهكماً؛ في إشارة إلى أن الردّ جاء فعلاً في الملعب، وما من إمكانية لقلبه كما فعل «فيفا» مع قرار إيقاف بالوغون.

وكان لوكاكو قد احتفل بعد هزّه الشباك، إلى جانب زملائه، على طريقة الزعيم الجمهوري ترمب، في مشهد علّقت عليه «نيويورك بوست» قائلة: «لاعبو بلجيكا يؤدّون رقصة دونالد ترمب احتفالاً خلال الهزيمة المذلّة للولايات المتحدة في كأس العالم».

أما قائد المنتخب يوري تيليمانس، فقال إن فريقه استمد حافزاً إضافياً من الجدل الذي أحاط ببالوغون، موضحاً أن لاعبي بلجيكا عقدوا اجتماعاً بعد الصدمة التي تسبب بها قرار «فيفا»، وتعهدوا بتوجيه رسالة قوية «لنكن صريحين: عقدنا اجتماعاً عندما سمعنا الخبر».

وأضاف لاعب أستون فيلا الإنجليزي لقناة «آر تي بي إف» البلجيكية: «قلنا لأنفسنا إن علينا أن نرد فوق أرض الملعب. وهذا ما فعلناه اليوم. أنا فخور جداً بالفريق».