الإصابة تحرم كولومبيا من مهاجمها كوردوبا

تأكَّد غياب جون كوردوبا، مهاجم منتخب كولومبيا لكرة القدم، عن باقي مباريات الفريق ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026؛ بسبب الإصابة.
وسيغيب كوردوبا عن مباراة المنتخب الكولومبي ضد نظيره السويسري مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي في دور الـ16 للمونديال المُقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وعن باقي مباريات المسابقة في حال تأهل المنتخب اللاتيني للأدوار التالية.
وقال نيستور لورينزو، المدير الفني للمنتخب الكولومبي، في مؤتمر صحافي مساء الاثنين: «لن يتمكَّن كوردوبا من اللعب لبقية البطولة. للأسف، لم يعد متاحاً لنا».
وكان كوردوبا قد تعرَّض لإصابة عضلية خلال فوز كولومبيا على غانا في دور الـ32 لكأس العالم الأسبوع الماضي. ولم يكشف لورينزو عن أي تفاصيل أخرى.
ووفقاً لصحيفة «إل تيمبو»، فقد تعرَّض اللاعب لتمزُّق في ألياف عضلة الفخذ الداخلية اليسرى.
وأضاف لورينزو أنَّ فيروساً كان منتشراً بين اللاعبين، لكن جميعهم الآن بصحة جيدة.