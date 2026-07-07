برونو فرنانديز ينتقد خطة منتخب البرتغال بعد توديع المونديال

انتقد برونو فرنانديز، نجم خط وسط منتخب البرتغال، طريقة لعب الفريق بعد الخسارة صفر - 1 أمام إسبانيا، مساء الاثنين، لتودِّع بلاده مونديال 2026 من دور الـ16.

وقال فرنانديز عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «بالتأكيد نشعر بالحزن، لأنَّ هدفنا كان الفوز باللقب، ولكن للأسف لم نكن في أفضل حالاتنا».

أضاف قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي: «أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول، لكننا كرَّرنا الأخطاء في الشوط الثاني بالتراجع للدفاع، ليتفوقوا في الاستحواذ على الكرة».

أشار: «عندما تتراجع للدفاع، ستستقبل هدفاً في أي وقت».

وختم النجم البرتغالي تصريحاته: «مع احترامي لمنتخب إسبانيا ولاعبيه المميزين، لكن إذا واصلنا بمستوانا في الشوط الأول، لربما حقَّقنا نتيجة أفضل».

وينتظر منتخب إسبانيا، بطل أوروبا والفائز بكأس العالم مرة واحدة في 2010، مواجهة إما بلجيكا أو الولايات المتحدة في دور الـ8.