الاتحاد الإنجليزي يدرس الاستئناف على طرد كوانساه أمام المكسيك

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية التَّقدُّم باستئناف على قرار طرد غاريل كوانساه، مدافع المنتخب، في المباراة التي فاز فيها فريقه على المكسيك 2 - 3، الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي إيه ميديا) أن كوانساه تعرَّض للطرد في الدقيقة 54 من مباراة أمس، وذلك بعد تدخل عنيف على خيسوس غاياردو مدافع المنتخب المكسيكي.

وأوضحت أن تدخل كوانساه تم تصنيفه على أنه «تدخل عنيف»، ولذلك فقد يواجه مدافع ليفركوزن الألماني عقوبة الإيقاف لمباراتين.

ويدرس الاتحاد الإنجليزي خياراته بعد إلغاء طرد مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتابعت «بي بي سي» أنَّ ترمب طلب من «فيفا» مراجعة قرار إيقاف بالوغون لمباراة واحدة بعد طرده؛ بسبب خطأ ارتكبه ضد مدافع البوسنة والهرسك طارق محريموفيتش في دور الـ32.

وكان من المقرر أن يغيب بالوغون (25 عاماً) عن مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا في دور الـ16، صباح الثلاثاء، لكن «فيفا» اتخذ قراراً مفاجئاً بتعليق العقوبة.

وقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من محاولات الاستئناف والطعن على القرارات، حيث أفاد موقع «The Athletic» بأنَّ الاتحاد الفرنسي تقدَّم بطعن على البطاقة الصفراء التي تعرَّض لها مايكل أوليسيه في المباراة التي فاز فيها الفريق على باراغواي.