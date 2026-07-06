نظافة الشباك تمنح إسبانيا رقماً تاريخياً في المونديال

واصلت إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، مشوارها بثبات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وتخطَّت واحدة من أصعب العقبات بإقصاء المنتخب البرتغالي في المباراة التي جرت بينهما، مساء الاثنين، لحساب دور الـ16 في المونديال.

وخيمَّ التعادل السلبي على اللقاء حتى تمكَّن ميكيل ميرينو من حسم المباراة بهدف قاتل، منح إسبانيا التأهل الثمين لينتظر منتخب «الماتادور» في دور الـ8 الفائز من مواجهة الولايات المتحدة وبلجيكا المقرَّرة في وقت لاحق من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي.

وجاء هذا الفوز ليمنح إسبانيا إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في كأس العالم، إذ بات بطل نسخة المونديال عام 2010 أول فريق في تاريخ البطولة يخرج بشباك نظيفة، في 6 مباريات على التوالي في كأس العالم.

وكانت إسبانيا استهلت مشوارها في مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن تفوز على المنتخب السعودي برباعية نظيفة، أتبعته بفوز على أوروغواي بهدف نظيف، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وفي دور الـ32 حقَّق المنتخب الإسباني فوزاً عريضاً على النمسا بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على البرتغال بهدف نظيف في دور الـ16، بينما كان قد تعادل سلباً أمام المغرب في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما في النسخة الماضية (قطر 2022)، والتي حسمها «أسود الأطلس» بركلات الترجيح.