فينغر: كلوب خيار مناسب لمنتخب ألمانيا

يرى الفرنسي أرسين فينغر، المسؤول البارز في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمدرب السابق لآرسنال الإنجليزي، أن منتخب ألمانيا يعاني مشاكل أكبر من مجرد تحديد هوية مدربه الجديد، وذلك بعد توديع كأس العالم لكرة القدم مبكراً للمرة الثالثة على التوالي.

قال فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «الفيفا»، خلال بث مباشر على منصة «تيك توك» مع توني كروس، نجم منتخب ألمانيا السابق الفائز بكأس العالم 2014، الاثنين، إن كلوب هو الخيار الأمثل.

أضاف مدرب آرسنال السابق: «لكنني لست متأكداً أن كلوب سيغير كل شيء، لأن هناك مشاكل أكبر في ألمانيا».

واستقال يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا بعد الخروج أمام باراغواي في دور الـ32 لمونديال 2026.

لكن فينغر قال: «لا أعتقد أن ناغلسمان ارتكب أخطاء فادحة في هذه البطولة».

وأكد أن «المنتخب الألماني ينقصه شيء ما في الفترة الحالية، لقد أثبتت منافسات كأس العالم أنه يفتقر إلى هداف بارز».

أوضح: «منتخب ألمانيا لا يضم في صفوفه حالياً هدافاً يسجل في اللحظات الحاسمة مثل هاري كين في إنجلترا».

وختم تصريحاته: «اللاعبون المميزون يحتاجون إلى مدرب عظيم، وكذلك المدربون العظماء يحتاجون إلى لاعبين مميزين، إنها عملية متكاملة».