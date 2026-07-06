توتنهام يتعاقد مع تونالي في صفقة قدرت بـ132.7 مليون دولار

قال توتنهام هوتسبير، الاثنين، إنه تعاقد مع لاعب الوسط ساندرو تونالي قادماً من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نيوكاسل يونايتد، وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة سجلت رقماً قياسياً في انتقالات النادي بصفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني (132.75 مليون دولار).

وأضافت التقارير أن توتنهام دفع مبلغاً أولياً قدره 92.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب الدولي الإيطالي. وقال نيوكاسل، الذي باع ألكسندر إيساك إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر (أيلول) الماضي: «قيمة الصفقة غير المعلنة تمثل ثاني أكبر مبلغ مالي يتلقاه النادي نظير بيع لاعب في تاريخ نيوكاسل يونايتد».

ولعب تونالي (26 عاماً) دوراً رئيسياً في وصول نيوكاسل إلى دور الـ16 في «دوري أبطال أوروبا» لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي. وانضم الإيطالي إلى نيوكاسل في عام 2023، وساعد الفريق على الفوز بـ«كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة» في عام 2025، ومدد عقده حتى عام 2029.

وقال تونالي في بيان: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا. عندما وصلت إلى النادي اليوم، كان شعوراً رائعاً. تحدث الناس عن وجود 4 أو 5 أندية، لكن لم يكن هناك سوى ناد واحد فقط».

وتعاقد توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الـ17، مع ماتيوس فيرنانديز من وست هام يونايتد لتعزيز خط وسطه.