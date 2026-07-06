عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:15 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رغم وداع المونديال... المكسيك تحقق أفضل حصيلة تهديفية في تاريخها

سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)
سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

رغم وداع المونديال... المكسيك تحقق أفضل حصيلة تهديفية في تاريخها

سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)
سجلت المكسيك عشرة أهداف في المونديال وهو رقم غير مسبوق (إ.ب.أ)

ودَّع منتخب المكسيك منافسات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم والتي شارك في تنظيمها مع أميركا وكندا، وذلك بعد خسارته أمام إنجلترا 3/2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

ولم ينجح منتخب المكسيك في التأهل لدور الثمانية بالبطولة وخسر على ملعب «أزتيكا» أمام إنجلترا 3/2، ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة.

لكن ورغم الخروج حفلت النسخة الحالية بالعديد من الإيجابيات للمنتخب المكسيكي، الذي حقق الفوز في أربع مباريات متتالية بالبطولة قبل الخسارة أمام إنجلترا.

وتعد أبرز تلك الإيجابيات هي تسجيل المنتخب المكسيكي عشرة أهداف في نسخة عام 2026، وهو أعلى عدد من الأهداف سجله الفريق في أي نسخة بكأس العالم.

وكان الرقم السابق ثمانية أهداف في نسخة عام 1998 بفرنسا، حيث خرج الفريق من دور الستة عشر أيضاً، على يد منتخب ألمانيا بخسارته 2/1

وافتتح منتخب المكسيك مشواره في المونديال بالفوز على جنوب أفريقيا 2/صفر، قبل أن يهزم كوريا الجنوبية بهدف نظيف، والتشيك بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ32

وفي دور الـ32، نجح الفريق في التغلب على الإكوادور 2/صفر، ليتأهل لمواجهة الإنجليز في دور الستة عشر، غير أنه لم ينجح في المضي إلى أبعد من ذلك.

مواضيع
رياضة كأس العالم المكسيك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«انتهى الحفل»... المكسيك تودع حُلمها بدموع الجماهير

رياضة عالمية خيم الحُزن على وجوه المكسيكيين بعد الوداع المؤلم للمونديال (أ.ب)

«انتهى الحفل»... المكسيك تودع حُلمها بدموع الجماهير

تبخَّر حلم المكسيك في كأس العالم لكرة القدم بخسارتها 3-2 أمام إنجلترا يوم الاثنين، مما شكَّل ضربة موجعة لآمال الجماهير التي كانت تأمل في وصول الفريق إلى مراحل م

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
رياضة عالمية يحتفل هاري كين ورفاقه بالانتصار والتأهل (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رغم الطرد... إنجلترا تهزم المكسيك وتحجز مقعدها في دور الثمانية

أقصت إنجلترا منقوصة العدد المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، بعد فوزها الصعب والمثير عليها 3-2، الأحد، على ملعب أزتيكا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
رياضة عالمية ستوله سولباكن مدرب النرويج يحتفل بعد التأهل (رويترز)
رياضة عالمية

مدرب النرويج: في ليالٍ كهذه تتمنى لو كنت مشجعاً

أثنى ستوله سولباكن مدرب النرويج على فريقه بعد الفوز المرهق والمثير للأعصاب 2-1 على البرازيل يوم الأحد، والذي أهّل النرويج إلى دور الثمانية بكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
رياضة عالمية نجح هالاند ورفاقه في تحقيق المفاجأة بالفوز على البرازيل (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الصحافة النرويجية تصف الفوز على البرازيل بـ«المعجزة»

انفجرت النرويج فرحا وتجمع عشرات الآلاف حول القصر الملكي في أوسلو ليل الأحد الاثنين للاحتفال بـ«المعجزة»، بعد تأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (أوسلو (النرويج) )
رياضة عالمية حارس مرمى النرويج أوريان نيلاند خلال التصدي لركلة الجزاء (أ.ب)
رياضة عالمية

حارس النرويج: التصدي لركلة الجزاء منحنا القوة

قال حارس مرمى النرويج أوريان نيلاند إن فوز بلاده المذهل على البرازيل في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم انطلق من تصديه لركلة جزاء خلال الانتصار 2-1.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الرياضة رياضة عالمية

جوردون: الارتفاع عن سطح البحر أرهقنا أمام المكسيك

أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)
أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

جوردون: الارتفاع عن سطح البحر أرهقنا أمام المكسيك

أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)
أنتوني غوردون يسقط بجوار مدافع المنتخب المكسيكي خورخي سانشيز (أ.ف.ب)

أكَّد أنتوني جوردون، جناح المنتخب الإنجليزي، أن فريقه حقق فوزاً صعباً على المكسيك في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية لمواجهة النرويج، بعد تغلبه على المكسيك 2/3، صباح الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وقال جوردون في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد المباراة، إن الفوز كان مهماً للغاية، خاصة في ظل النقص العددي الذي أصاب الفريق بعد طرد غاريل كوانساه بداية الشوط الثاني.

وأضاف أن عامل الارتفاع عن سطح البحر في مدينة مكسيكو سيتي، تسبب في إرهاق كبير للاعبين وصعوبة في التنفس، وفي ملعب كبير مثل أزتيكا، لكنه أشاد بزملائه على مقاومتهم للضغط حتى النهاية.

وتابع أن فريقه بذل جهداً كبيراً في التنفس بشكل سليم خلال المباراة بسبب العوامل الجغرافية، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل.

مواضيع
كأس العالم رياضة إنجليزية إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

إنجلترا تكسر «حصن أزتيكا»... وتكتب التاريخ

أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)
أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

إنجلترا تكسر «حصن أزتيكا»... وتكتب التاريخ

أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)
أصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ (أ.ب)

حفلت مباراة المكسيك وإنجلترا بدور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، بالعديد من الأرقام القياسية، وذلك بعد فوز الإنجليز 2/3 وتأهلهم لدور الثمانية.

وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره المكسيكي 2/3، صباح الاثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر، ليتأهل الفريق لمواجهة النرويج في دور الثمانية بالبطولة صباح الأحد المقبل.

وأصبح المنتخب الإنجليزي أول فريق يهزم المكسيك في ملعب «أزتيكا» ببطولة كأس العالم عبر التاريخ، حيث وجد الملعب التاريخي ضمن قائمة ملاعب نسخة 2026 بعدما استضاف مباريات للمنتخب المكسيكي في نسختي 1970 و1986

ولم يسبق لأي فريق أن هزم المنتخب المكسيكي على أرضية «أزتيكا» في عشر مباريات متتالية قبل انطلاق مباريات اليوم، لتتوقف السلسلة عند ذلك الرقم بعد فوز إنجلترا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية بكأس العالم للمرة 11 في تاريخه، لا يتفوق عليه في ذلك سوى منتخبَي البرازيل وألمانيا برصيد 15 و14 مرة على الترتيب.

مواضيع
رياضة إنجليزية كأس العالم المكسيك إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

«انتهى الحفل»... المكسيك تودع حُلمها بدموع الجماهير

خيم الحُزن على وجوه المكسيكيين بعد الوداع المؤلم للمونديال (أ.ب)
خيم الحُزن على وجوه المكسيكيين بعد الوداع المؤلم للمونديال (أ.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

«انتهى الحفل»... المكسيك تودع حُلمها بدموع الجماهير

خيم الحُزن على وجوه المكسيكيين بعد الوداع المؤلم للمونديال (أ.ب)
خيم الحُزن على وجوه المكسيكيين بعد الوداع المؤلم للمونديال (أ.ب)

تبخَّر حلم المكسيك في كأس العالم لكرة القدم بخسارتها 3-2 أمام إنجلترا على ملعب أزتيكا الحصين يوم الاثنين، مما شكَّل ضربة موجعة لآمال الجماهير المحلية التي كانت تثق في قدرة الفريق على الوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة.

وتدفق المشجعون خارج الملعب الأسطوري، الذي لم تخسر فيه المكسيك سوى مباراتين رسميتين قبل هزيمتها من إنجلترا، وكان الكثيرون منهم يذرفون الدموع.

وتوقف صخب أكثر من 80 ألف مشجع.

وكانت الإجابة عن السؤال الذي تردد صداه في أرجاء الملعب طوال اليوم «ماذا لو نجحنا؟»، قاسية للغاية.

وقالت إليزابيث ماركوس وهي تغادر الملعب: «انتهى الحفل. الأمر محزن، فقد أكملوا (إنجلترا) المباراة بعشرة لاعبين. لكن هكذا تسير الأمور».

وبعد التأهل إلى دور 16 دون استقبال أي هدف، خسرت المكسيك أمام إنجلترا التي لعبت الثلث الأخير من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد غاريل كوانساه.

كانت الأجواء والمشاعر قبل المباراة مُفعمة بالحياة والحيوية (إ.ب.أ)

وقال أوليسيس تشافيز وهو متكئ على مقعد رطب بجوار أحد المخارج «من الصعب تقبل الأمر، إنه مؤلم للغاية».

وكان الجو هادئاً للغاية على طول شارع ريفورما المركزي في المدينة، حيث تجمع الآلاف رغم المطر لمشاهدة المباراة على شاشات عملاقة.

وفي تناقض صارخ مع الحزن الذي غمر الجماهير، واصلت فرقة مارياتشي مفعمة بالحيوية العزف بينما امتلأت الشوارع التي بدأت تفرغ من آلاف المشجعين المحبطين، وهم في طريقهم إلى منازلهم.

وشاهدت آيشا بيرازا (39 عاماً)، والتي سافرت من سينالوا إلى قلب العاصمة، كيف تحول يوم مملوء بالتفاؤل الشديد إلى يوم هادئ تكسوه الحسرة الشديدة.

وقالت بيرازا بينما كان المشجعون يغادرون المكان: «منذ الصباح الباكر، كان الناس في مزاج جيد للغاية. أما الآن، فالناس حزينون، ويمكنك أن تشعر بالحزن».

وأضافت: «وصلت المكسيك إلى مرحلة متقدمة جداً. وجعلونا نشعر بأشياء لم نشعر بها منذ وقت طويل».

مواضيع
رياضة كأس العالم المكسيك