عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:15 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

رغم الطرد... إنجلترا تهزم المكسيك وتحجز مقعدها في دور الثمانية

يحتفل هاري كين ورفاقه بالانتصار والتأهل (د.ب.أ)
يحتفل هاري كين ورفاقه بالانتصار والتأهل (د.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

رغم الطرد... إنجلترا تهزم المكسيك وتحجز مقعدها في دور الثمانية

يحتفل هاري كين ورفاقه بالانتصار والتأهل (د.ب.أ)
يحتفل هاري كين ورفاقه بالانتصار والتأهل (د.ب.أ)

أقصت إنجلترا منقوصة العدد المكسيك، إحدى الدول المضيفة، من ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، بعد فوزها الصعب والمثير عليها 3 – 2، الأحد، على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو.

وعلى الرغم من خوض أكثر من نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد غاريل كوانساه (54)، عبر منتخب «الأسود الثلاثة» إلى ربع النهائي بفضل الثنائي المتميّز جود بيلينغهام (36 و38) وهاري كين (60 من ركلة جزاء)، بينما سجل جوليان كينيونيس (42) وراؤول خيمينيز (69 من ركلة جزاء) هدفي المكسيك.

وضربت إنجلترا موعداً في ربع النهائي السبت في ميامي مع النرويج التي أقصت البرازيل 2 - 1 في وقت سابق.

مواضيع
رياضة إنجليزية كأس العالم رياضة إنجلترا المكسيك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هاري كين: قاتلنا حتى النهاية

رياضة عالمية هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)

هاري كين: قاتلنا حتى النهاية

أبدى هاري كين، مهاجم وقائد منتخب إنجلترا، سعادته بفوز فريقه على المكسيك وتأهله لدور الثمانية بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
رياضة عالمية بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

ثنائية بيلينغهام تقوده لنجومية مباراة إنجلترا والمكسيك

حصل جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، على جائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه مع المكسيك في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
رياضة عالمية «الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا (رويترز)
رياضة عالمية

«الأجواء جنونية» قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا

اكتست مكسيكو سيتي باللون الأخضر، ففي أرجاء هذه العاصمة التي يقطنها تسعة ملايين نسمة، تتجمع الحشود ويتصاعد التوتر وتتنامى الآمال.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة سعودية غرينوود... مستقبل مفتوح أمام عروض كثيرة (أ.ف.ب)
رياضة سعودية

غرينوود... مارسيليا يحدد سعر البيع وسط ترقب سعودي

تتواصل التحركات حول مستقبل اللاعب الإنجليزي الشاب غرينوود، نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق، مما جعله محط أنظار عدة أندية

فيصل المفضلي (أبها )
رياضة عالمية ملعب مكسيكو سيتي يستعد لاستضافة آخر مبارياته في مونديال 2026 (د.ب.أ)
رياضة عالمية

هل تصمد إنجلترا أمام سحر ملعب مكسيكو سيتي؟

يودِّع «ملعب مكسيكو سيتي» التاريخي هذه النسخة من بطولة كأس العالم، مساء السبت بالتوقيت المحلي، عندما يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبَي المكسيك وإنجلترا.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
الرياضة رياضة عالمية

هاري كين: قاتلنا حتى النهاية

هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)
هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

هاري كين: قاتلنا حتى النهاية

هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)
هاري كين لاعب المنتخب الإنجليزي يحتفل مع اللاعب السابق بيتر كراوتش عقب الفوز (د.ب.أ)

أبدى هاري كين، مهاجم وقائد منتخب إنجلترا، سعادته بفوز فريقه على المكسيك وتأهله لدور الثمانية بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد فاز على المكسيك 2-3 في دور الـ16، ليتأهل لمواجهة النرويج في دور الثمانية بالبطولة صباح الأحد المقبل.

وسجل هاري كين الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، الذي عانى من ضغط مكسيكي حتى الدقائق الأخيرة، خاصة بعد تعرض غاريل كوانساه، لاعب إنجلترا، للطرد في بداية الشوط الثاني.

وقال كين في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» بعد المباراة، إن فريقه قدّم ما عليه طوال المباراة، وقاتل على كل الكرات رغم النقص العددي في صفوفه.

وأوضح كين أن المباراة كانت صعبة للغاية على فريقه، خاصة مع الحضور المكسيكي الجماهيري الكبير في ملعب «أزتيكا» ومساندته للمنتخب المضيف.

وتابع أن فريقه سيواصل مشواره في البطولة بسبب دعم الجماهير الإنجليزية، موجهاً الشكر لهم على مساندتهم للفريق في مباراة صعبة أمام المكسيك.

مواضيع
رياضة إنجليزية كأس العالم إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

ثنائية بيلينغهام تقوده لنجومية مباراة إنجلترا والمكسيك

بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)
بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

ثنائية بيلينغهام تقوده لنجومية مباراة إنجلترا والمكسيك

بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)
بيلينغهام تمكن من زيارة شباك المكسيك بهدفين في دقيقتين (إ.ب.أ)

حصل جود بيلينغهام، لاعب وسط منتخب إنجلترا، على جائزة رجل المباراة في مواجهة فريقه مع المكسيك في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتأهل منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في دور الثمانية؛ حيث كان الأخير قد تغلب على البرازيل 1-2 في دور الـ16.

وسجل بيلينغهام الهدفين الأول والثاني لإنجلترا في شباك المكسيك، في دقيقتين، ليمهد الطريق نحو فريقه للتأهل بعد الفوز بنتيجة 2-3 في مباراة قوية على ملعب «أزتيكا».

وسجل بيلينغهام 4 أهداف في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث سجل هدفاً في شباك كرواتيا وهدفاً في شباك بنما، وهدفين في شباك المكسيك.

مواضيع
كأس العالم رياضة إنجليزية إنجلترا المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ما هو بند قانون الانضباط الذي سمح بمشاركة بالوغون مع أميركا؟

بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)
بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

ما هو بند قانون الانضباط الذي سمح بمشاركة بالوغون مع أميركا؟

بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)
بالوغون خلال تدريبات أميركا الأخيرة (أ.ف.ب)

سيسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون باللعب في مباراة دور الـ16 من كأس العالم أمام بلجيكا بعد أن عُلقت عقوبة إيقافه بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في الدور السابق، مستشهداً بالمادة 27 من لائحته التأديبية.

وبحسب مضمون المادة 27، فإنه يسمح لـ«فيفا» بتعليق تنفيذ عقوبة تأديبية وتظل سارية المفعول، لكن لا يتعين تنفيذها على الفور ما لم يتم إلغاء التعليق لاحقاً.

وسمحت هذه المادة للهيئات القضائية التابعة لـ«فيفا» بتعليق تنفيذ العقوبة التأديبية كلياً أو جزئياً. ومع ذلك، لا يذكر القانون الظروف التي يجوز فيها للهيئة القضائية أن تقرر تعليق العقوبة. وتشمل الهيئات القضائية في «فيفا» لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف.

ويُوضع اللاعب الذي فُرضت عليه العقوبة بعد ذلك في فترة اختبار تتراوح مدتها بين سنة وأربع سنوات. وإذا ارتكب مخالفة أخرى ذات طبيعة مماثلة خلال فترة الاختبار، يتم تفعيل العقوبة المعلقة تلقائياً، بالإضافة إلى أي عقوبة تأديبية جديدة.

وتم تعليق حظر مشاركة بالوغون في المباريات لفترة اختبار مدتها سنة واحدة. كما أن الإجراءات التأديبية الوحيدة التي لا يمكن تعليقها هي تلك المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات.

وتتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب رئيس وأعضاء إضافيين. ويجب أن يكون الرئيس ونائب الرئيس محاميين مؤهلين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بحضور 3 أعضاء على الأقل.

ويشغل الإماراتي محمد الكمالي منصب رئيس لجنة الانضباط حالياً.

ويُنتخب أعضاء اللجنة من قبل مؤتمر «فيفا» لولاية مدتها أربع سنوات، بحد أقصى 3 ولايات.

وكانت المادة 27 تُعرف سابقاً بالمادة 26 قبل تحديث اللائحة التأديبية في عام 2019، ثم أصبحت تحمل الرقم 27 اعتباراً من عام 2023.

مواضيع
كأس العالم أميركا