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توخيل: إنجلترا لم تأتِ للمكسيك للانتقام... نريد كتابة التاريخ

جوردان هندرسون اعتبر هذه المواجهة «أصعب اختبار» في مسيرته

توخيل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
توخيل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT

توخيل: إنجلترا لم تأتِ للمكسيك للانتقام... نريد كتابة التاريخ

توخيل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)
توخيل خلال المؤتمر الصحافي (رويترز)

قال مدرب منتخب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، إن «الأسود الثلاثة» قادرون على تجاوز ذكريات الألم في كأس العالم بملعب أستيكا، عندما يواجهون المنتخب المكسيكي المضيف في محاولة لإقصائه، الأحد.

ويعود المنتخب الإنجليزي إلى مكسيكو سيتي، حيث خسر قبل 40 عاماً أمام الأرجنتين في ربع نهائي مونديال 1986 في مباراة خلدها التاريخ بهدف دييغو مارادونا الشهير، عندما سجل الكرة بيده في شباك إنجلترا.

ويخوض المنتخب الإنجليزي هذه المرة مواجهة قوية أمام أحد المستضيفين في دور الـ16، في محاولة لمواصلة سعيه نحو التتويج بأول لقب كبير منذ 60 عاماً.

وقال توخيل في المؤتمر الصحافي: «بمجرد دخولك إلى هنا تشعر بالحماس والمشاعر مباشرة. أحسست منذ اللحظة الأولى أن هذا سيكون لقاءً حقيقياً في كأس العالم اليوم».

وأضاف: «كنا نعلم ذلك مسبقاً. نحن في مكان أسطوري وملعب تاريخي».

لكنه شدد على عدم وجود فكرة «الانتقام»، قائلاً: «هذا مؤلم وما زال يؤلم، لكننا لسنا هنا من أجل الانتقام».

وتابع: «الملعب نفسه، لكن ليس الخصم نفسه. لا معنى لذلك. نحن هنا لنكتب فصولنا الخاصة».

ويواجه المنتخب الإنجليزي تحدياً إضافياً إلى جانب الحضور الجماهيري المكسيكي الحماسي، يتمثل في اللعب على ارتفاع يزيد عن 2240 متراً فوق سطح البحر، ما يزيد من صعوبة المواجهة البدنية.

ووصلت بعثة «الأسود الثلاثة» الجمعة، أي قبل يوم واحد من المعتاد، بهدف التكيف مع الظروف المناخية والبدنية في مكسيكو سيتي.

وقال توخيل إن الفريق بدأ يشعر بتأثير الارتفاع منذ الدقائق الأولى للتدريبات: «في البداية شعر اللاعبون بصعوبة، لكن مع مرور الوقت أصبحوا قادرين على التأقلم بشكل أفضل».

وأضاف: «وجودنا هنا قبل يوم واحد على الأقل يمنحنا فرصة للتأقلم مع الأجواء».

وحذر توخيل من البداية القوية المتوقعة لمنتخب المكسيك، قائلاً: «أعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن المكسيك تبدأ مبارياتها المنزلية بقوة وبأسلوب هجومي. أظن أن أول 15 إلى 20 دقيقة ستكون الأصعب».

ومن جانبه، قال قائد إنجلترا جوردان هندرسون إن هذه المواجهة تمثل «أصعب اختبار» في مسيرته: «لا أعتقد أن هناك مباراة مشابهة لها في مسيرتي. لعبت مباريات كبيرة في دوري الأبطال، لكن كأس العالم في المكسيك أمام المكسيك شيء مختلف تماماً».

وأضاف: «لهذا السبب تُعد هذه المباراة مميزة للغاية بالنسبة لنا. أعتقد أن الجميع متحمس ويتطلع بشغف إلى هذه المواجهة وإلى التحدي الذي تمثله».

وأكد توخيل غياب ريس جيمس عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة، مما يضعه أمام معضلة في مركز الظهير الأيمن، في ظل عدم استدعاء بديل متخصص وهو ما أثار انتقادات واسعة.

وكان جاريل كوانساه شارك أساسياً خلال الفوز على بنما 2-0 في مركز الظهير الأيمن وسيكون جاهزاً مجدداً بعد إصابة في الكاحل، بينما عانى جيد سبينس خلال الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 الأربعاء

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باركولا: لم يسبق لي تلقي هذا الكم من الضربات على الإطلاق... لم أنجر لأسلوبهم

برادلي باركولا (أ.ب)
برادلي باركولا (أ.ب)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

باركولا: لم يسبق لي تلقي هذا الكم من الضربات على الإطلاق... لم أنجر لأسلوبهم

برادلي باركولا (أ.ب)
برادلي باركولا (أ.ب)

قال جناح منتخب فرنسا برادلي باركولا إنه لم يسبق له «خوض مباراة كهذه على الإطلاق» من حيث الخشونة، بعد فوز فرنسا على باراغواي 1 - 0 في ثمن نهائي «كأس العالم 2026» لكرة القدم السبت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

وقال باركولا في المنطقة المختلطة عقب المباراة: «لم يسبق لي خوض مباراة كهذه على الإطلاق، مع هذا الكم من الضربات، والضربات الخفية، والدفع من الخلف. كان الأمر معقداً، لكننا فزنا. لذا؛ فسنستمتع بذلك».

وأضاف زميله المدافع ويليام صليبا: «لم يكن الأمر سهلاً، لكننا كنا نعرف ما الذي ينتظرنا. لم يمنحونا شيئاً. دخلوا بقوة وحاولوا إخراجنا من أجواء المباراة. بقينا مركزين ولم نستقبل هدفاً، ونجحنا في التسجيل بنهاية المباراة».

وعلى الرغم من كثرة الأخطاء المرتكبة من لاعبي باراغواي المتكتلين في نصف ملعبهم، فإن الفرنسيين اشتكوا من أن حكم اللقاء؛ الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، لم يُخرج أي بطاقة صفراء لمنافسيهم.

وتابع لاعب آرسنال الإنجليزي: «كان بإمكان الحكم أن يُشهر بعض البطاقات الصفراء للفريق المنافس. ربما كان ذلك سيهدئ الأمور قليلاً. كانت هناك حالة من التوتر، لكننا أظهرنا أننا لن نسمح بذلك».

وعانى باركولا بدوره على الجهة اليسرى، مثل بقية هجوم المنتخب الفرنسي، كما تلقى أول إنذار في المباراة بعد خطأ على خوان كاسيريس (19).

وأوضح: «كان الأمر صعباً. توجب عليّ أن أكون حذراً في الدفاع. كل الضربات التي تلقيتها، كان يجب ألا أردّ عليها، وألا أنجرّ إلى هذا الأسلوب. على أي حال، كانت تجربة جيدة»، قبل أن يشيد بزميله في باريس سان جيرمان ديزيريه دويه الذي حلّ مكانه في الدقيقة الـ61، فنجح في انتزاع ركلة الجزاء التي منحت فرنسا هدف الفوز بعد دقائق من نزوله.

وختم: «قدّم دخولاً جيداً جداً. أضاف لمسته الفنية، وبفضله حصلنا على ركلة الجزاء. أنا سعيد جداً من أجله وفخور به للغاية. كنت أعلم أنه سيضفي حيوية على طريقة لعبنا، وهذا ما فعله».

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أستراليا تتمسك بمدربها بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الإقصاء من المونديال

توني مع اللاعبين عقب الهزيمة من مصر (رويترز)
توني مع اللاعبين عقب الهزيمة من مصر (رويترز)
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيدني: «الشرق الأوسط»
TT

أستراليا تتمسك بمدربها بوبوفيتش رغم الانتقادات بعد الإقصاء من المونديال

توني مع اللاعبين عقب الهزيمة من مصر (رويترز)
توني مع اللاعبين عقب الهزيمة من مصر (رويترز)

أعرب «الاتحاد الأسترالي لكرة القدم» عن دعمه المدرب توني بوبوفيتش الواقع تحت ضغط الانتقادات، وذلك رغم بعض قراراته المثيرة للجدل خلال خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام مصر في «كأس العالم 2026»، وهي النتيجة التي أدّت إلى إخفاق «سوكروز» مجدداً في تجاوز الأدوار الإقصائية.

وتعرض بوبوفيتش لانتقادات من بعض نجوم أستراليا السابقين، بعدما قرر استبدال الحارس الأساسي باتريك بيتش في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي لمباراة دور الـ32 في دالاس يوم الجمعة، مع اقتراب اللجوء إلى ركلات الترجيح، واختار بدلاً منه ماثيو راين الذي فشل في التصدي لأي ركلة، لتفوز مصر 4 - 2 في ركلات الترجيح.

وبهذه النتيجة، لا تزال أستراليا تبحث عن أول فوز لها في الأدوار الإقصائية لكأس العالم.

كما وُجّهت انتقادات لبوبوفيتش بسبب منحه الثقة للاعب لوكاس هيرينغتون (18 عاماً) لتنفيذ إحدى الركلات الترجيحية، علماً بأنه أهدرها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد الأسترالي لكرة القدم»، مارتن كوغيلر، لوسائل إعلام أسترالية في دالاس: «سيفكر كل مشجع في ما كان يمكن فعله بشكل أفضل»، مضيفاً: «لكن الجهاز الفني وتوني بوبوفيتش هم دائماً في الموقع الأفضل لتقدير ما يحتاجه الفريق في تلك اللحظة».

وتابع: «بعد فوت الأوان، يكون الجميع دائماً أدرى بالأمور، لكن عليك اتخاذ القرارات في حينها بناء على ما شاهدته في التدريبات وما لمسته من اللاعبين».

وختم: «لذا؛ يحظى توني بوبوفيتش بثقتنا الكاملة».

وتولى بوبوفيتش منصبه في 2024 وقاد أستراليا إلى التأهل لكأس العالم لسادس مرة توالياً. وقد مُدّد عقده قبل أيام من انطلاق البطولة حتى «كأس آسيا 2027» المقررة في السعودية من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط).

وقال كوغيلر: «نحن سعداء للغاية بقرار تمديد هذا العقد. إنه الشخص المناسب لقيادة هذه المجموعة نحو البطولة الكبرى المقبلة وتطبيق كل الخبرات والدروس المستفادة من هذه البطولة في الاستحقاق المقبل».

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كأس العالم فيفا كرة القدم رياضة أستراليا
الرياضة رياضة عالمية

السفارة الأميركية في المكسيك تحذر رعاياها قبل مواجهة إنجلترا بالمونديال

عناصر من الشرطة المكسيكية تقف أمام فندق يسكنه المنتخب الإنجليزي (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة المكسيكية تقف أمام فندق يسكنه المنتخب الإنجليزي (د.ب.أ)
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو: «الشرق الأوسط»
TT

السفارة الأميركية في المكسيك تحذر رعاياها قبل مواجهة إنجلترا بالمونديال

عناصر من الشرطة المكسيكية تقف أمام فندق يسكنه المنتخب الإنجليزي (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة المكسيكية تقف أمام فندق يسكنه المنتخب الإنجليزي (د.ب.أ)

حثَّت السفارة الأميركية في مدينة مكسيكو سيتي مواطنيها على توخي الحذر واتخاذ احتياطات إضافية، قبل مواجهة المكسيك وإنجلترا في دور الـ16 من كأس العالم، والمقررة مساء الأحد.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش غداً الاثنين).

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة المكسيكية، إلى جانب مختلف أنحاء البلاد، تجمعات جماهيرية كبيرة في مناطق مشاهدة المباريات، ف حين حذَّرت السفارة الأميركية من أنَّ فعاليات مشاهدة سابقة شهدت وقوع إصابات ووفيات؛ نتيجة التكدُّس الشديد.

كما حذَّرت السفارة من احتمال اندلاع مظاهرات. وجاء في بيان السفارة الموجَّه إلى المواطنين الأميركيين في المكسيك: «اتخذوا احتياطات إضافية، وحافظوا على اليقظة والانتباه لما يدور حولكم».

وبموجب القانون المكسيكي، لا يُسمَح للأجانب بالمشارَكة في المظاهرات السياسية، وقد يؤدي انتهاك هذا القانون إلى التَّعرُّض للاعتقال أو الترحيل.

وتستضيف المكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

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