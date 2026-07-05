عاصفة رعدية تدفع الأرجنتين للتدريب في صالة مغلقة قبل مواجهة مصر

اضطر المنتخب الأرجنتيني للتدريب في صالة نادي إنتر ميامي الأميركي بسبب العواصف الرعدية التي ضربت فورت لودرديل، حسبما أفاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس (السبت).

ويستعد منتخب الأرجنتين (بطل العالم) لملاقاة نظيره المصري، بعد غد (الثلاثاء)، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومع هذا التغيير في الخطط، أعاد مدربو اللياقة البدنية تنظيم الحصص التدريبية، واستعانوا بتدريبات مكثفة ومخصصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق ضد الرأس الأخضر بدور الـ32 للمونديال.

في المقابل، واصل باقي لاعبي الفريق تدريبات الاستشفاء كالمعتاد بعد كل مباراة.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين تأهل لدور الـ16 عقب فوزه الصعب 3 - 2 بعد التمديد على منتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، وذلك في دور الـ32 للمسابقة.

يشار إلى أن الفائز من لقاء الأرجنتين ومصر سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة سويسرا وكولومبيا.