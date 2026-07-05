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ديشان ينتقد طريقة باراغواي: لم تكن كرة قدم... لعبنا مصارعة حرة

ديدييه ديشان مدرب فرنسا يفض نزاعاً بين لاعبي فريقه وباراغواي (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا يفض نزاعاً بين لاعبي فريقه وباراغواي (أ.ف.ب)
  • فيلادليفا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادليفا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

ديشان ينتقد طريقة باراغواي: لم تكن كرة قدم... لعبنا مصارعة حرة

ديدييه ديشان مدرب فرنسا يفض نزاعاً بين لاعبي فريقه وباراغواي (أ.ف.ب)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا يفض نزاعاً بين لاعبي فريقه وباراغواي (أ.ف.ب)

انتقد ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، طريقة لعب منتخب باراغواي، بعد فوز صعب حقّقه المنتخب الفرنسي 1 - صفر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجّل كيليان مبابي هدفاً وحيداً من ركلة جزاء في الدقيقة 70 لينهي الصمود الدفاعي لباراغواي، ويقود فرنسا للتأهل إلى دور الثمانية.

وقال ديشان، عقب المباراة: «بصراحة، ما شاهدناه اليوم لم يكن كرة قدم بالمعنى المتعارف عليه في هذا المستوى. كان أشبه بمعركة، أقرب إلى مصارعة حرة منها إلى مباراة كرة قدم. كان هناك احتكاك بدني شديد، وتوقفات متكررة. من الصعب جداً إيجاد إيقاع أو تقديم أداء جيد في مثل هذه الظروف».

وأضاف: «أنت تجهز فريقك للعب، لتحريك الكرة، لخلق الفرص، ولكن عندما تتحول المباراة إلى صراعات وتوقفات متواصلة، يتغير كل شيء. ليس الأمر سهلاً على اللاعبين الذين يرغبون في لعب كرة قدم حقيقية».

وأضاف، في تصريحات عبر «بي إن سبورتس»: «ثم يتحدث الناس عن كرة القدم في أميركا الجنوبية، عن لاعبين مثل ليونيل ميسي وسجله التهديفي المذهل. أحياناً تتساءل: كيف يسجل كل هذه الأهداف في مثل هذه الأجواء؟ لأنه إذا كانت كل مباراة على هذا النحو، بهذه الشدة والفوضى، فإن إنجازاته تصبح أكثر استثنائية».

وتابع: «لكن عموماً، أعتقد أن كرة القدم تستحق أفضل من ذلك. الجماهير تستحق أن ترى مباراة تلعب بجودة عالية، لا مجرد صراعات مستمرة».

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الرياضة رياضة عالمية

شرقي: لم أرَ فريقاً يرتكب 30 خطأ دون إنذار... الحكم فقد السيطرة

يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)
يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

شرقي: لم أرَ فريقاً يرتكب 30 خطأ دون إنذار... الحكم فقد السيطرة

يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)
يحتفل ريان شرقي بالتأهل بعد الفوز الصعب أمام باراغواي (رويترز)

انتقد ريان شرقي، لاعب فرنسا، أداء التحكيم في مباراة منتخب بلاده ضد باراغواي بدور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وفاز منتخب فرنسا 1 - صفر من خلال ركلة جزاء سجّلها مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي في الدقيقة 70، ليتأهل وصيف النسخة الماضية من المونديال إلى دور الثمانية.

وقال شرقي، في تصريحات عقب المباراة: «لم أكن أعلم أن فريقاً يمكنه ارتكاب 30 خطأ دون الحصول على بطاقة صفراء، بكل أمانة، كان الأمر لا يصدق. في كل مرة حاولنا فيها بناء هجمة، كان يحدث خطأ آخر، وتوقف جديد، ومع ذلك كان الحكم يشير باستمرار اللعب».

وأضاف: «نطلب من اللاعبين احترام الحكام، لكن الاحترام يجب أن يكون متبادلاً. إذا رفض الحكم معاقبة الأخطاء المتكررة، فهو يشجع على مزيد منها. هذا ليس حماية لكرة القدم، بل مكافأتها».

وتابع، في تصريحات في المنطقة الإعلامية عقب المباراة: «الأمر الأكثر إحباطاً هو أننا اضطررنا لمواجهة ما هو أكثر من مجرد خصومنا. كل قرار بدا وكأنه يزيد الأمور تعقيداً، ولم يكن لتقنية الفيديو المساعد (فار) أي دور في حماية اللاعبين. ما فائدة التكنولوجيا إن كانت صامتة عندما تخرج المباراة عن السيطرة؟».

وتابع: «أكنّ احتراماً كبيراً لباراغواي لأنهم قاتلوا بكل ما لديهم من قوة، لكن الحكم فقد السيطرة تماماً على المباراة. كان من حق الجماهير مشاهدة كرة القدم، لا مباراة تقطع باستمرار بسبب الأخطاء دون أي عواقب».

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رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا باراغواي
الرياضة رياضة عالمية

دوي لاعب فرنسا: حافظنا على تركيزنا رغم الأجواء المشحونة

دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)
دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)
  • فيلادليفا الولايات المتحدة:: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادليفا الولايات المتحدة:: «الشرق الأوسط»
TT

دوي لاعب فرنسا: حافظنا على تركيزنا رغم الأجواء المشحونة

دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)
دوي خلال تعرضه لعرقلة وحصول فرنسا على ركلة جزاء (أ.ف.ب)

شدّد ديزيريه دوي، نجم منتخب فرنسا، على صعوبة المواجهة التي جرت أمام منتخب باراغواي، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وصعد المنتخب الفرنسي لدور الثمانية في المونديال، المقام حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على منتخب باراغواي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، حصل عليها منتخب فرنسا بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «فار».

وقال دوي، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: «لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالالتحامات. كان يتعين علينا أن نكون مستعدين».

أضاف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي: «هذا الفريق يبذل قصارى جهده في كل كرة مشتركة. كان ينبغي علينا أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا في المباراة».

أوضح دوي: «أحياناً كنا نندفع بحماس زائد، لكننا تمكنا من الحفاظ على فاعليتنا، والأهم من ذلك أننا تأهلنا لدور الثمانية».

وكان دوي هو من تسبب في ركلة الجزاء، التي جاء منها هدف المنتخب الفرنسي الوحيد، بعدما تعرض للإعاقة داخل منطقة جزاء منتخب باراغواي.

وضرب منتخب فرنسا موعداً ساخناً في دور الثمانية للبطولة ضد منتخب المغرب، مساء الخميس المقبل، بحثاً عن مقعد في الدور قبل النهائي للمسابقة، التي توّج بها منتخب «الديوك» عامي 1998 و2018.

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رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا باراغواي
الرياضة رياضة عالمية

مبابي: باراغواي ظنوا أننا سنأتي للملعب ببدلات رسمية... نعرف اللعب بعنف!

كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)
كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)
  • فيلادليفا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادليفا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

مبابي: باراغواي ظنوا أننا سنأتي للملعب ببدلات رسمية... نعرف اللعب بعنف!

كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)
كيليان مبابي بدا منزعجاً من طريقة لعب منتخب باراغواي (رويترز)

لم يتردد كيليان مبابي في التعبير عن رأيه بصراحة بعد فوز فرنسا على باراغواي، حيث انتقد قائد المنتخب الفرنسي بشدة سلوك «الألبيروجا»، وذلك بعد تعرضه للمضايقات والاستهداف والاستفزازات المتكررة.

وضمنت فرنسا مكانها في ربع نهائي كأس العالم 2026 بفوز صعب بنتيجة 1 - صفر على باراغواي.

ورغم الإحباط الذي سبّبه التكتل الدفاعي الباراغوياني طوال معظم المباراة، سيطر رجال ديدييه ديشان على مجريات اللعب، لكنهم فشلوا في كسر التعادل حتى الدقيقة الستين. وفي النهاية، حسم كيليان مبابي المباراة بركلة جزاء، مانحاً «الديوك» فوزاً ثميناً، وسيواجهون الآن المغرب في مباراة تحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

وكان مبابي مستاء للغاية، وفي حديثه لقناة «بي إن سبورتس»، علّق كيليان مبابي على سلوك لاعبي باراغواي خلال المباراة قائلاً: «أعتقد أننا كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها. لقد كانت مباراة رائعة. أظهرنا أننا لسنا مجرد فريق يجيد اللعب الهجومي. إذا تطلب الأمر بذل جهد كبير، فسنبذله. لا مشكلة لدينا في ذلك. ظنوا أننا سنأتي ونلعب ببدلات رسمية، ونقدم تمريرات رائعة. نحن نعرف أيضاً كيف نلعب بأسلوب عنيف. لقد فزنا، بل تفوقنا عليهم في ذلك».

لكن لاعب ريال مدريد أوضح أنه لم يتفاجأ بهذه الخطة، حيث قال: «هذه هي كرة القدم التي يلعبونها. هذه هي طريقتهم في اللعب. لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب. هناك طريقة واحدة فقط، وهي الفوز. حاولوا الضغط علينا، لكننا ضغطنا عليهم بهذه الطريقة».

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رياضة فرنسية كأس العالم فرنسا باراغواي