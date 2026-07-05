ديشان ينتقد طريقة باراغواي: لم تكن كرة قدم... لعبنا مصارعة حرة

انتقد ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، طريقة لعب منتخب باراغواي، بعد فوز صعب حقّقه المنتخب الفرنسي 1 - صفر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجّل كيليان مبابي هدفاً وحيداً من ركلة جزاء في الدقيقة 70 لينهي الصمود الدفاعي لباراغواي، ويقود فرنسا للتأهل إلى دور الثمانية.

وقال ديشان، عقب المباراة: «بصراحة، ما شاهدناه اليوم لم يكن كرة قدم بالمعنى المتعارف عليه في هذا المستوى. كان أشبه بمعركة، أقرب إلى مصارعة حرة منها إلى مباراة كرة قدم. كان هناك احتكاك بدني شديد، وتوقفات متكررة. من الصعب جداً إيجاد إيقاع أو تقديم أداء جيد في مثل هذه الظروف».

وأضاف: «أنت تجهز فريقك للعب، لتحريك الكرة، لخلق الفرص، ولكن عندما تتحول المباراة إلى صراعات وتوقفات متواصلة، يتغير كل شيء. ليس الأمر سهلاً على اللاعبين الذين يرغبون في لعب كرة قدم حقيقية».

وأضاف، في تصريحات عبر «بي إن سبورتس»: «ثم يتحدث الناس عن كرة القدم في أميركا الجنوبية، عن لاعبين مثل ليونيل ميسي وسجله التهديفي المذهل. أحياناً تتساءل: كيف يسجل كل هذه الأهداف في مثل هذه الأجواء؟ لأنه إذا كانت كل مباراة على هذا النحو، بهذه الشدة والفوضى، فإن إنجازاته تصبح أكثر استثنائية».

وتابع: «لكن عموماً، أعتقد أن كرة القدم تستحق أفضل من ذلك. الجماهير تستحق أن ترى مباراة تلعب بجودة عالية، لا مجرد صراعات مستمرة».