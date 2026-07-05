مبابي يواصل ملاحقة ميسي في قائمة هدافي المونديال

واصل كيليان مبابي، مهاجم فرنسا، تألقه في بطولة كأس العالم، حيث سجّل هدف تقدم منتخب بلاده في مرمى باراغواي بدور الـ16 من البطولة.

وأحرز مهاجم ريال مدريد هدف تقدم فرنسا من ركلة جزاء في الدقيقة 70، ليصل إلى الهدف رقم 19 ويلاحق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 20 هدفاً.

وكان ميسي قد سجّل هدفاً في فوز منتخب بلاده 3 - 2 على الرأس الأخضر بدور الـ32 من البطولة.

وتعادل مبابي أيضاً مع ميسي في عدد الأهداف بالنسخة الحالية من البطولة، برصيد 7 أهداف لكل منهما في صدارة قائمة الهدافين.