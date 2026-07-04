لورينزو مدرب كولومبيا: الصلابة الدفاعية قادتنا للعبور

أشاد نيستور لورينزو، مدرب كولومبيا، بانضباط فريقه الدفاعي بعد الفوز 1-صفر على غانا، اليوم السبت، مما أهله لدور الـ16 في كأس العالم لكرة القدم.

وقال إن قدرة الفريق على الحفاظ على التقدم بفارق هدف واحد كانت عاملاً أساسياً في ضمان التأهل لمواجهة سويسرا.

وأشار لورينزو إلى أن مدافعي كولومبيا اضطلعوا بدور تطلب جهداً كبيراً لأن الفريق لعب في مناطق متقدمة من الملعب لفترات طويلة من المباراة.

وقال للصحافيين: «أعجبتني الطريقة التي دافعنا بها بعد أن صنعنا عدة فرص ولم نتمكن من تحويلها إلى أهداف». وأضاف : «أقدر حقيقة أننا لم نعانِ كثيراً باستثناء الفرص الواضحة التي أتيحت للمنافس».

وأكد أن خاميس رودريغيز لم يستبدل بسبب تعرضه لإصابة واصفاً التغيير بأنه خططي. وأشار في الوقت ذاته إلى أن عدداً من اللاعبين كانوا يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا. وقال: «خاميس بخير. لم يتعرض لأي إصابة».

وقال المدرب لورينزو إن جون كوردوبا كان اللاعب الوحيد الذي أنهى المباراة وهو يعاني من مخاوف بشأن الإصابة، مضيفاً أن خطورتها لن تُعرف إلا بعد إجراء الفحوص الطبية. وستواجه كولومبيا سويسرا في دور الـ16، يوم الثلاثاء المقبل، في فانكوفر.

وقال لورينزو: «هو فريق منظم ولديه أيضاً لاعبون جيدون من خط الوسط إلى الهجوم. إنه يقدم أداءً جيداً جداً. ستكون مباراة صعبة جداً».