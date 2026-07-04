لويس دياز رجل مباراة كولومبيا وغانا

توج النجم الكولومبي لويس دياز بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده مع منتخب غانا ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأكمل منتخب كولومبيا عقد المتأهلين لدور الـ16 بكأس العالم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على منتخب غانا، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في ختام منافسات دور الـ32 للمونديال الحالي، المقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقمص جون أرياس دور البطولة في المباراة، التي أقيمت بمدينة كانساس سيتي، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14.

ورغم عدم تمكنه من هز الشباك، فإن دياز كان شعلة نشاط خلال اللقاء، وكان مصدر قلق وتهديد لمرمى المنتخب الغاني في المباراة، وأحرز هدفاً في الشوط الثاني، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وضرب منتخب كولومبيا موعداً في دور الـ16 يوم 7 يوليو (تموز) الحالي بالتوقيت المحلي، مع منتخب سويسرا، الذي صعد للدور نفسه عقب فوزه صفر - 2 على الجزائر بدور الـ32.