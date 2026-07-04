ميسي: كنّا نعلم أن الأمر سيكون صعباً

أكد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي أنه كان يعلم أن مواجهة الرأس الأخضر في دور آل 32 من كأس العالم ستكون «مباراة صعبة للغاية»، في لقاء اضطر فيه بطل العالم، إلى خوض وقت إضافي قبل حسم فوزه 3-2 بعد التمديد.

وقال ميسي في تصريحات في المنطقة المختلطة، بعد اختياره رجل المباراة بتسجيله هدفاً، وصناعة آخر: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة جداً. لم يكونوا قد خسروا بعد. اعتقدنا أننا قمنا بالأصعب، وهو تسجيل الهدف الأول، ثم ظننا أن الأمور ستصبح أسهل، وأننا سنجد إيقاعنا، ونلعب براحة، لكننا فقدنا السيطرة على الكرة، وتلقينا هدفاً، ولم نحسن تموضعنا، واستغلوا ذلك بأسلحتهم».

وأضاف: «في مثل هذه المباريات الإقصائية، لا أحد يمنحك شيئاً. كنا نعلم مسبقاً أنها لن تكون سهلة على الإطلاق، وهذا ما يميز هذا المونديال، كل شيء متوازن وصعب، وكل المباريات ستكون شديدة التعقيد».

وتابع: «الأهم الآن هو الراحة، والتفكير فيما هو مقبل، ومحاولة استخلاص الجوانب الإيجابية من مباراة اليوم. اليوم امتلكنا الكرة دون أن نحولها إلى أهداف، في حين أننا في الفترة الأخيرة كنا نحسن استغلال الاستحواذ. كما أن دفاعهم سبب لنا مشكلات، ولم نتمكن من الضغط عليهم بشكل جيد».

وأثنى ميسي على أداء الفريق المنافس: «هم كانوا يحتفظون بالكرة، ويدوّرونها بشكل جيد، بينما نحن لم ننجح في الضغط عليهم كما ينبغي».

ومن جانبه، قال لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، معترفاً بصعوبة المواجهة: «نحن دائماً نحب أن نظهر أفضل ما لدينا، لكن عندما لا يكون ذلك ممكناً، يجب أن نلعب مثل هذه المباريات، ونقاتل أيضاً، فهذا جزء من اللعبة».