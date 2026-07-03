بالينيا يؤكد رحيله عن «توتنهام»

أكد جواو بالينيا رحيله عن فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بعد انتهاء فترة إعارته للفريق، الموسم الماضي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن توتنهام تعاقد مع لاعب الوسط ماتيوس فرنانديز من «وست هام»، وذكرت التقارير أنهم توصلوا لاتفاق مع «نيوكاسل» للتعاقد مع الإيطالي الدولي ساندرو تونالي في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار).

وانضم بالينيا إلى «توتنهام» مُعاراً لمدة موسم من «بايرن ميونيخ»، لكنه لن يكون جزءاً من فريق المدرب روبرتو دي زيربي، حيث يرغب في ترقية فريقه بعدما تفادى الهبوط من «الدوري الممتاز».

وكتب بالينيا، لاعب فولهام السابق، على «إنستغرام»، الجمعة: «تمثيل توتنهام كان له تأثير عميق في حياتي، ليس على الصعيد المهني فحسب، بل أيضاً على الصعيد الشخصي، وهو أمر سأحمله معي إلى الأبد».

وأضاف: «كما قلت من قبل، ما يميز أي مؤسسة عظيمة أو نادٍ كبير هو جماهيره.

اللاعبون والمدربون والمديرون يأتون ويرحلون، لكن الجماهير تبقى. أنتم من تحافظون على شعلة هذا النادي متقدة موسماً بعد موسم».

وأكد: «بكل احترام وامتنان، أودعكم جميعاً. شكراً جزيلاً لكم».

ومن المتوقع أن يكون اللاعب خارج حسابات «بايرن ميونيخ» في الفترة المقبلة.