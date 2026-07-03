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بالينيا يؤكد رحيله عن «توتنهام»

جواو بالينيا يرحل عن توتنهام (أ.ب)
جواو بالينيا يرحل عن توتنهام (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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بالينيا يؤكد رحيله عن «توتنهام»

جواو بالينيا يرحل عن توتنهام (أ.ب)
جواو بالينيا يرحل عن توتنهام (أ.ب)

أكد جواو بالينيا رحيله عن فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بعد انتهاء فترة إعارته للفريق، الموسم الماضي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن توتنهام تعاقد مع لاعب الوسط ماتيوس فرنانديز من «وست هام»، وذكرت التقارير أنهم توصلوا لاتفاق مع «نيوكاسل» للتعاقد مع الإيطالي الدولي ساندرو تونالي في صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار).

وانضم بالينيا إلى «توتنهام» مُعاراً لمدة موسم من «بايرن ميونيخ»، لكنه لن يكون جزءاً من فريق المدرب روبرتو دي زيربي، حيث يرغب في ترقية فريقه بعدما تفادى الهبوط من «الدوري الممتاز».

وكتب بالينيا، لاعب فولهام السابق، على «إنستغرام»، الجمعة: «تمثيل توتنهام كان له تأثير عميق في حياتي، ليس على الصعيد المهني فحسب، بل أيضاً على الصعيد الشخصي، وهو أمر سأحمله معي إلى الأبد».

وأضاف: «كما قلت من قبل، ما يميز أي مؤسسة عظيمة أو نادٍ كبير هو جماهيره.

اللاعبون والمدربون والمديرون يأتون ويرحلون، لكن الجماهير تبقى. أنتم من تحافظون على شعلة هذا النادي متقدة موسماً بعد موسم».

وأكد: «بكل احترام وامتنان، أودعكم جميعاً. شكراً جزيلاً لكم».

ومن المتوقع أن يكون اللاعب خارج حسابات «بايرن ميونيخ» في الفترة المقبلة.

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«جائزة بريطانيا الكبرى»: هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة «الوحيدة»

البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري الأسرع في حرة سيلفرستون (د.ب.أ)
البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري الأسرع في حرة سيلفرستون (د.ب.أ)
  • سيلفرستون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سيلفرستون إنجلترا: «الشرق الأوسط»
TT

«جائزة بريطانيا الكبرى»: هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة «الوحيدة»

البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري الأسرع في حرة سيلفرستون (د.ب.أ)
البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري الأسرع في حرة سيلفرستون (د.ب.أ)

استعاد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، بريقه، الجمعة، بعدما سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الوحيدة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وفاز هاميلتون بالسباق في سيلفرستون 9 مرات ولكنه لم يتوج بأي لقب فيه منذ 2024.

وسجل هاميلتون أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و29.260 ثانية.

في المقابل، جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، في المركز الثاني بفارق 0.213 ثانية، وجاء خلفه سائق فيراري الثاني، شارل لوكلير، من موناكو.

ويشهد السباق في سيلفرستون إقامة تجربة حرة واحدة هذا العام، حيث تم اختياره لاستضافة سباق السرعة. وتقام تصفيات سباق السرعة في وقت لاحق من الجمعة، فيما يقام سباق السرعة السبت، ثم التجربة الرسمية، فيما يقام السباق الرئيسي يوم الأحد.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بعدما حقق خمسة انتصارات، بفارق 40 نقطة أمام زميله بالفريق البريطاني جورج راسل، الذي فاز بالسباق الأخير في النمسا، والافتتاحي في أستراليا.

وجاء راسل في المركز الرابع في التجربة الحرة الأولى.

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ويمبلدون»: أوساكا تهزم كاساتكينا وتبلغ ثمن النهائي

نعومي أوساكا دخلت الملعب مرتدية نسخة من زي «الكيمونو» مزينة بنقوش الأزهار (رويترز)
نعومي أوساكا دخلت الملعب مرتدية نسخة من زي «الكيمونو» مزينة بنقوش الأزهار (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة ويمبلدون»: أوساكا تهزم كاساتكينا وتبلغ ثمن النهائي

نعومي أوساكا دخلت الملعب مرتدية نسخة من زي «الكيمونو» مزينة بنقوش الأزهار (رويترز)
نعومي أوساكا دخلت الملعب مرتدية نسخة من زي «الكيمونو» مزينة بنقوش الأزهار (رويترز)

واصلت نعومي أوساكا إثارة الإعجاب في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث جمعت بين أسلوبها المميز خارج الملعب وثقتها المتزايدة داخل الملعب لتتغلب الجمعة على الأسترالية داريا كاساتكينا غير المصنفة بنتيجة 6-1 و6-3، وتصل إلى دور الـ16 للمرة الأولى.

وتُعتبر أوساكا على نطاق واسع واحدة من أبرز رائدات الموضة في عالم التنس، وجذبت الكثير من الاهتمام بفضل فساتينها اللافتة للنظر خلال الأسبوع الأول، لكن البطلة اليابانية الحائزة على أربعة ألقاب في البطولات الكبرى تترك لعبتها تتحدث عن نفسها بشكل متزايد.

وبعد أن ارتدت نسخة أخرى من زي «الكيمونو» المستوحى من فيلم «كيل بيل» الذي تظهر به عند دخول الملعب، والذي كان هذه المرة رداءً مزيناً بنقوش الأزهار، مزجت المصنفة رقم 14 بين القوة والدقة لتتغلب على كاساتكينا وتواصل أفضل مسيرة لها في نادي عموم إنجلترا.

وسددت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاماً ضربة خلفية حاسمة لتكسر إرسال كاساتكينا، المولودة في روسيا، في الشوط الثاني ثم عززت ذلك بضربة أمامية عميقة لتحقق كسراً مزدوجاً، بينما كانت تتقدم بسرعة في المجموعة الأولى على الملعب رقم واحد الذي كانت أشعة الشمس تغمره.

وقالت أوساكا على الملعب وسط تصفيق حار: «في الواقع، لم أفز قط على هذا الملعب، لذا أنا سعيدة جداً لأنني صنعت ذكرى رائعة هنا. شكراً لكم جميعاً على تشجيعكم لنا. كان شرفاً كبيراً لي أن ألعب هنا... شعرت بالتأكيد بشعور رائع. خضت مجموعة من المباريات على العشب خلال الأسبوعين الماضيين. كنت واثقة من نفسي، ولعبت أيضاً بشكل جيد، لذا أنا سعيدة بنتيجة اليوم».

وأظهرت أوساكا، التي وصلت إلى أول نهائي لها على الملاعب العشبية على مستوى جولة اتحاد اللاعبات المحترفات في باد هومبورغ قبل أن تنسحب بسبب الإصابة، أنها قد تكون قوة لا يستهان بها في الأسبوع الثاني من «ويمبلدون»، حيث خاضت معركة حامية بعد أن أهدرت تقدمها المبكر في المجموعة الثانية لتصل إلى نقطتي حسم المباراة.

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الرياضة تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

بايرن يعزز دفاعه بالدولي براون قادماً من فرانكفورت

الدولي الألماني ناثانييل براون إلى بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الدولي الألماني ناثانييل براون إلى بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
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  • ميونيخ: «الشرق الأوسط»
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بايرن يعزز دفاعه بالدولي براون قادماً من فرانكفورت

الدولي الألماني ناثانييل براون إلى بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
الدولي الألماني ناثانييل براون إلى بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

عزز بايرن ميونيخ دفاعه بضم الدولي ناثانييل براون قادماً من آينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى عام 2031، وفق ما أعلن الجمعة بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

وأفادت التقارير بأن قيمة صفقة ضم ابن الـ23 عاماً بلغت قرابة 55 مليون يورو (63 مليون دولار).

ووصف براون الذي سيتنافس مع الكندي ألفونسو ديفيز على مركز الظهير الأيسر لا سيما في ظل الإصابات المتكررة للأخير، بايرن بأنه «أحد أفضل الأندية في العالم»، مشيراً إلى أن محادثاته مع المدرب البلجيكي للعملاق البافاري فنسنت كومباني أقنعته بإتمام الصفقة.

وقال: «حلمت دائماً باللعب من أجل أكبر الألقاب على أعلى مستوى. وضعت لنفسي أعلى الأهداف وأرغب في استخراج أقصى ما لدي كل يوم».

ويسعى بايرن إلى مزيد من التعزيزات بعد موسم مميز توج خلاله بلقبي الدوري والكأس المحليين، إضافة لوصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن النادي البافاري الأربعاء ضم لاعب الوسط المغربي إسماعيل صيباري الذي يتألق مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حالياً في أميركا الشمالية.

وأشاد المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبرل، بـ«التطور السريع» لبراون، عادّاً أن اللاعب «لا يزال يملك الكثير من الإمكانات وهو عنصر للمستقبل».

وكان بمقدور براون أن يمثل الولايات المتحدة عبر والده، لكنه دشن مسيرته مع منتخب ألمانيا في أكتوبر (تشرين الأول)، ونجح منذ ذلك الحين في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية.

وسجل براون الذي يتميز بسرعته الكبيرة هدفاً وقدم تمريرة حاسمة في فوز ألمانيا على كوراساو 7-1 في افتتاح المشوار المونديالي الذي انتهى عند دور الـ32 على يد الباراغواي بركلات الترجيح.

ودافع براون عن ألوان آينتراخت فرانكفورت منذ 2024، قادماً من نورمبرغ مقابل ثلاثة ملايين يورو، وهو شارك في جميع مباريات الفريق تقريباً (33 من أصل 34) في الدوري الألماني الموسم الماضي، مسجلاً أربعة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة.

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