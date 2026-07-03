دموع الوداع تسيطر على منتخب النمسا... وألابا يؤجل قرارهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291542-%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87
دموع الوداع تسيطر على منتخب النمسا... وألابا يؤجل قراره
حسرة كبيرة تبدو على ألابا قائد النمسا بعد الوداع المونديالي (رويترز)
لوس أنجليس :«الشرق الأوسط»
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لوس أنجليس :«الشرق الأوسط»
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دموع الوداع تسيطر على منتخب النمسا... وألابا يؤجل قراره
حسرة كبيرة تبدو على ألابا قائد النمسا بعد الوداع المونديالي (رويترز)
لم يقدم قائد المنتخب النمساوي، ديفيد ألابا، أي التزامات بشأن مستقبله بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم مساء الخميس، إثر خسارته صفر - 3 أمام إسبانيا بدور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقال ألابا بعد المباراة: «لم أفكر في مستقبلي، ولا حتى على مستوى الأندية. كنت أعيش اللحظة بكل تركيزي على كأس العالم».
وكان ألابا، الذي حقق مسيرة كروية ناجحة مع بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني، شارك لأول مرة في كأس العالم هذا العام، حيث تأهلت النمسا للمونديال بعد غياب دام 28 عاماً.
وانتهى عقد ألابا مع الريال في نهاية الشهر الماضي، لكنه يريد أولاً «استيعاب هذه اللحظة المريرة. سيستغرق الأمر بالتأكيد بضعة أيام. وبعد ذلك سأفكر في الأمر (المستقبل)».
ولعب ألابا 117 مباراة مع منتخب النمسا، وسجل 15 هدفاً مع الفريق. وفي الوقت نفسه، يستعد ماركو أرناوتوفيتش، الهداف التاريخي للمنتخب النمساوي، لإنهاء مسيرته الدولية، فبحسب زملائه، كان اللاعب متأثراً للغاية وهو يودعهم.
وكشف ألابا: «كانت هناك دموع كثيرة في غرفة الملابس».
كان حارس باراغواي بطل ليلة الإطاحة بالألمان (رويترز)
نيويورك :«الشرق الأوسط»
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نيويورك :«الشرق الأوسط»
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حارس باراغواي الذي باع قميصه لعلاج ابنه... يسعى لاستعادته أمام فرنسا
كان حارس باراغواي بطل ليلة الإطاحة بالألمان (رويترز)
عندما تلتقي باراغواي مع فرنسا في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم، يوم الأحد، لن يكون الفوز هو الشاغل الوحيد للحارس أورلاندو جيل.
فإلى جانب السعي لبلوغ دور الثمانية، يأمل جيل في استعادة قميص عزيز على قلبه من مسيرته الدولية في صفوف منتخب الشباب، اضطر لبيعه قبل سنوات عندما كان يكافح من أجل تغطية نفقات أسرته.
وبعد ظهور جيل الأول مع باراغواي في سبتمبر (أيلول) 2025، كشفت شريكته ميليسا أفالوس عن التضحيات التي تكمن وراء صعوده، قائلة إنه باع معداته الرياضية لإعالة الأسرة بينما كان ابنهما المولود حديثاً يعاني من مشاكل صحية خطيرة.
وبعد أشهر، أصبح الحارس بطل باراغواي في فوز مثير بركلات الترجيح على ألمانيا.
وكتبت أفالوس على إنستغرام بعد أن خاض جيل مباراته الأولى مع باراغواي ضد بيرو في تصفيات كأس العالم: «كان ابننا يكافح من أجل البقاء على قيد الحياة، وكان والده دائماً إلى جانبه. لقد باع كل شيء، قميص المنتخب الوطني تحت 20 عاماً، الذي لم يستطع حتى الاحتفاظ به كتذكار، بالإضافة إلى ملابسه وأحذية كرة القدم. لقد باع كل شيء حرفياً».
ولم يكن طريق جيل إلى منتخب باراغواي سهلاً على الإطلاق.
فقد فشل الحارس (26 عاماً) في فرض نفسه في نادي سان لورينزو في باراغواي قبل أن ينضم إلى نادي سان لورينزو الأرجنتيني في عام 2024، حيث غيرت فرصة غير متوقعة مسار مسيرته المهنية.
وذكرت تقارير إعلامية أن جيل انضم إلى التشكيلة الأساسية بعد إصابة فاكوندو ألتاميرانو، وفشل محاولات سان لورينزو في التعاقد مع كيلور نافاس وأندريس نوبرت.
وحافظ جيل على شباكه نظيفة في تسع مباريات من أصل 16 مباراة في المرحلة الافتتاحية للدوري الأرجنتيني (أبيرتورا)، مما جعله يُستدعى للمنتخب لأول مرة قبل أن يصبح الاختيار الرئيسي لفريق المدرب جوستافو ألفارو.
وبدأت مشاركته في كأس العالم بهزيمة 4-1 أمام الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة، لكنه عاد بقوة وحافظ على شباكه أمام تركيا وأستراليا، مما ساعد باراغواي على التأهل من المجموعة الرابعة كواحد من بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لتواجه ألمانيا بطلة العالم أربع مرات.
وبعد أن قدم جيل أداء بطولياً ثم تصدى لركلتي ترجيح من كاي هافرتز ونيك فولتماده، ليتسبب في أول هزيمة لألمانيا في تاريخها في ركلات الترجيح في كأس العالم، عادت إلى السطح قصة كيف باع ذات مرة معداته الرياضية لإعالة أسرته.
واتضح أن قميصه القديم لمنتخب الشباب كان قد اشتراه صديقه بيدرو سواريز.
وقال سواريز، الذي اشترى القميص بمبلغ 200 ألف جواراني (32.90 دولار)، إنه أرسل رسالة إلى جيل ليخبره بأنه سيعيده له مجاناً.
وقال سواريز لشبكة «إن بي واي»: «قلت له لا تقلق بشأن القميص، سأحتفظ به في مكان آمن من أجلك، لكن عليك أن تهزم فرنسا».
لكن يقف في طريق جيل ربما أقوى هجوم في البطولة، بقيادة عثمان ديمبلي ومايكل أوليسه وكيليان مبابي، الذي يتقاسم صدارة الهدافين.
زلاتكو: إنها نهاية حقبة لكرواتياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291559-%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%88-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
داليتش وبجواره النجم لوكا مودريتش في تحية للجماهير (رويترز)
تورنتو كندا :«الشرق الأوسط»
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تورنتو كندا :«الشرق الأوسط»
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زلاتكو: إنها نهاية حقبة لكرواتيا
داليتش وبجواره النجم لوكا مودريتش في تحية للجماهير (رويترز)
قال المدرب زلاتكو داليتش، الخميس، إنها «نهاية حقبة»، لكنه أكد أنه «لا يخشى على مستقبل» كرة القدم الكرواتية، وذلك عقب خسارة كرواتيا أمام البرتغال في دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم، في ظهور مونديالي قد يكون الأخير للقائد لوكا مودريتش.
وخاضت كرواتيا التي يقل عدد سكانها عن أربعة ملايين نسمة، نهائياً في 2018 ونصف نهائي في 2022 تحت قيادة داليتش، مدعومة بالركائز الأساسية مثل مودريتش (40 عاماً) وإيفان بيريشيتش (37 عاماً) الذي سجل هدف التقدم خلال الهزيمة 1-2 الخميس.
وقال داليتش في مؤتمر صحافي: «نعم، إنها نهاية حقبة، فترة، لأنني أتحدث عن كأس العالم. ومن يعلم ما الذي سيحدث خلال السنوات الأربع المقبلة؟ سنرى».
وأضاف مدرب المنتخب الكرواتي: «الشباب قادمون، وقد حان الوقت ليتسلموا المشعل. (...) أنا لا أخشى المستقبل».
وانتقد المدرب طاقم التحكيم بعد مباراة حافلة بالتقلبات، اعتقدت فيها كرواتيا أنها أدركت التعادل في الوقت بدلاً من الضائع، قبل أن يُلغى هدف يوشكو غفارديول بداعي تسلل أحد زملائه.
وقال: «في بطولتي كأس العالم السابقتين كان الحظ معنا قليلاً، لكن ليس اليوم. لن أُعلق كثيراً، لكن أقول إن التحكيم كان سيئاً جداً. خسرنا، وليس لدينا الحق كثيراً في التعليق على ذلك. نحن نأسف وسنمضي قدماً».
وأشار إلى أن لاعبيه «محبطون جداً» و«يجدون صعوبة في تقبل الأمر»، لكنهم «خسروا بشرف»، وأظهروا «شخصية وشجاعة».
كما أعرب داليتش عن أسفه بشكل خاص لأن «كأس العالم الأخيرة» لمودريتش «انتهت بهذه الطريقة، بالكثير من الحزن، مع هزيمة. (...) أظهر جودته وشخصيته، وبطبيعة الحال قاد كرواتيا حتى النهاية».
تبحث جماهير النرويج التي تسجل حضورها بكثافة في المونديال عن قميص المنتخب (رويترز)
فانكوفر كندا :«الشرق الأوسط»
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فانكوفر كندا :«الشرق الأوسط»
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النرويج تواجه أزمة قمصان قبل موقعة البرازيل
تبحث جماهير النرويج التي تسجل حضورها بكثافة في المونديال عن قميص المنتخب (رويترز)
كانت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، تجلس إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) جياني إنفانتينو أثناء فوز منتخب بلادها على ساحل العاج في كأس العالم يوم الثلاثاء، وهي ترتدي القطعة الأكثر رواجاً في عالم الموضة هذا الصيف في وطنها، قميص المنتخب.
ارتدت كلافينيس القميص تحت سترتها وهي تشاهد هدف إرلينغ هالاند في الدقائق الأخيرة الذي أهل النرويج لمواجهة البرازيل في دور 16 يوم الأحد، لكن مشاكل في التوصيل جعلت آلاف المشجعين في الوطن لا يزالون يتدافعون لشراء القميص. وقالت كلافينيس عقب الفوز: «كان هناك إقبال هائل على شراء القمصان، وأعتقد أننا جميعاً شعرنا بذلك. وسنضطر إلى معرفة ما إذا كان السبب هو الطلب الذي فاجأنا أم إنتاج القمصان (هو المشكلة)».
وذكرت قناة «تي في 2» النرويجية أن المتاجر التي حالفها الحظ في الحصول على القمصان الشهيرة شهدت طوابير طويلة، وأنها نفدت في غضون دقائق بفضل الإقبال الكبير من المشجعين المتحمسين لدعم منتخب بلادهم الذي يشارك في البطولة لأول مرة منذ 1998.
وقال أندرس ليليبرغ، مدير متجر رياضي في أوسلو، لقناة «تي في 2»، «الإقبال جنوني تماماً، إنه أكثر شيء مذهل رأيته في حياتي، إنه أمر رائع. من المحزن ألا نتمكن من توفير قميص النرويج لكل من يرغب فيه - ففي النهاية، نريد توفير أكبر عدد ممكن من منتجات كرة القدم التي يرغب فيها عملاؤنا - لكن لا يمكنك بيع سوى ما هو متوفر لديك».