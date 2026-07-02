إسبانيا تكتسح النمسا وتنتظر الفائز من البرتغال وكرواتيا

تغلبت إسبانيا بسهولة على النمسا 3 – صفر، الخميس، بعد عرض قوي لتتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم وتعزز مكانتها ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وسجل المهاجم ميكل أويارزابال هدفين، بوقع هدف واحد في كل شوط، وكلاهما بتمريرة حاسمة من مارك كوكوريا. وضاعف بورو تقدم إسبانيا في الدقيقة الـ66 بضربة رأس من تمريرة عرضية لعبها أليكس باينا.

وستواجه إسبانيا في دور الـ16 البرتغال أو كرواتيا، يوم الاثنين، على ملعب دالاس.

وفي ظهوره الأول في أدوار خروج المغلوب منذ 44 عاماً، لم يكن المنتخب النمساوي نداً لإسبانيا.