ماتيوس لناغلسمان: كن شجاعاً واستقل

أكّد لوثار ماتيوس، قائد المنتخب الألماني الأسبق، أنه يتعين على يوليان ناغلسمان الاستقالة من منصبه كمدرب للمنتخب الألماني بعد خروجه المبكر من كأس العالم دون الحصول على أي تعويض.

وقال ماتيوس، الفائز بكأس العالم 1990، لصحيفة «بيلد»: «لا أفهم لماذا يفتقر يوليان ناغلسمان إلى الشجاعة الكافية ليدرك أنه لا مستقبل له مع هذا الفريق».

وأضاف: «الأمر يتعلق بالشجاعة، وأن يقول: لم أنجح. لقد وثق بي الاتحاد الألماني لكرة القدم. خيبت آمال الجماهير واللاعبين، لذا أستقيل».

وتابع: «هذا هو التصرف الرجولي الذي يجب أن يقوله الآن: انتهى الأمر! وسأركز قدر الإمكان على عدم التفكير في مكافأة نهاية الخدمة الضخمة، بل سأحاول تجاوز كل شيء والعمل على تحسين أدائي في المستقبل».

وخرج المنتخب الألماني من الدور الأول بالأدوار الإقصائية، دور الـ32، الاثنين، بخسارته بركلات الترجيح أمام باراغواي.