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غوف: نسخة «البطولة الختامية» في السعودية تركت لي ذكريات رائعة

كوكو غوف (أ.ب)
كوكو غوف (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

غوف: نسخة «البطولة الختامية» في السعودية تركت لي ذكريات رائعة

كوكو غوف (أ.ب)
كوكو غوف (أ.ب)

رحّبت الأميركية كوكو غوف بنقل البطولة الختامية لموسم لاعبات التنس المحترفات من السعودية إلى إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا، لكنها أعربت عن أملها في أن تجد هذه البطولة الختامية للموسم مقراً دائماً بعد كثير من الترحال في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الأربعاء، أن البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ستقام هذا العام خارج الرياض، ما ينهي مبكراً اتفاقية استضافة مدتها 3 سنوات، أبرمها الجانبان في 2024، على أن تُقام نسخة هذا العام في الولايات المتحدة.

وقالت غوف، التي فازت بالبطولة في العاصمة السعودية قبل عامين، إن من الجيد تقديم منافسات التنس رفيعة المستوى إلى شريحة سكانية جديدة.

وقالت للصحافيين في ويمبلدون، في معرض حديثها عن احتمال العودة إلى صحراء كاليفورنيا التي تستضيف بطولة في شهر مارس (آذار) ضمن جولة السيدات: «أنا متحيزة حقاً، لذا أنا سعيدة جداً بإقامة البطولة في الولايات المتحدة. كأميركية، هذا أمر رائع. سيكون من الغريب الذهاب إلى إنديان ويلز في نوفمبر. أنا متشوقة جداً لمعرفة ما إذا كنا سنلعب ليلاً أم نهاراً. آمل أن يكون ذلك نهاراً، لأنني أشعر أن الجو سيكون بارداً بعض الشيء في الليل. بالطبع لديّ ذكريات رائعة في السعودية، حيث لعبت وفزت باللقب هناك قبل عامين. وحظينا باستقبال حار منهم. كان أمراً رائعاً حقاً أن تُقام، على ما أعتقد، أول بطولة تنس نسائية احترافية هناك».

وأضافت غوف: «أودّ بالتأكيد أن أرى مقراً أكثر ديمومة لهذه البطولة».

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الرياضة رياضة عالمية

صفقة منتظرة... توتنهام يرصد 133 مليون دولار لضم تونالي

تونالي (رويترز)
تونالي (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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صفقة منتظرة... توتنهام يرصد 133 مليون دولار لضم تونالي

تونالي (رويترز)
تونالي (رويترز)

ذكر عدد من وسائل الإعلام البريطانية، الأربعاء، أنَّ توتنهام على وشك إنفاق نحو 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 133 مليون دولار)، للتعاقد مع لاعب وسط نيوكاسل، الإيطالي ساندرو تونالي، في صفقة قد تجعله أغلى تعاقد في تاريخ الفريق اللندني صاحب المركز الـ17 في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويُقال إن المدرب الإيطالي لتوتنهام، روبرتو دي زيربي، وجد الحجج الكفيلة لإقناع لاعب يحظى أيضاً باهتمام آرسنال بطل إنجلترا، ومانشستر سيتي.

ويسعى المدرب إلى ضم عناصر قيادية لإعادة بناء فريق أنقذه بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي.

ويبدو أن توتنهام الذي لطالما عُرف بإنفاق أقل من منافسيه، مستعد لدفع 92.5 مليون جنيه إسترليني (122.85 مليون دولار) كقيمة انتقال، مع حوافز تصل إلى 7.5 مليون جنيه (9.96 مليون دولار) لضم تونالي (26 عاماً)، الذي سجَّل 10 أهداف خلال الموسمين اللذين خاضهما مع نيوكاسل.

وفي حال إتمام الصفقة، قد يُشكِّل تونالي ثنائياً في خط الوسط مع البرازيلي ماتيوس فرنانديز الذي يُعتقد أنه قريب من التوقيع مقابل 85 مليون جنيه إسترليني (112.89 مليون دولار) قادماً من وست هام.

وكان الفريق اللندني تعاقد بالفعل مع الاسكوتلندي أندرو روبرتسون، والأرجنتيني ماركوس سينيسي، والحارس البديل السلوفاكي مارتن دوبرافكا، إضافة إلى المدافع الهولندي يان بول فان هيكه من برايتون مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.06 مليون دولار) وفقاً للصحافة البريطانية.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
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«ويمبلدون»: ديوكوفيتش يكتسح تيتيباس... ويتأهل للدور الثالث

نوفاك خلال المواجهة (د.ب.أ)
نوفاك خلال المواجهة (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«ويمبلدون»: ديوكوفيتش يكتسح تيتيباس... ويتأهل للدور الثالث

نوفاك خلال المواجهة (د.ب.أ)
نوفاك خلال المواجهة (د.ب.أ)

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش على منافسه اليوناني ستيفانوس تيتيباس في بطولة «ويمبلدون» للتنس، الأربعاء.

ووصف البرنامج الرسمي لبطولة «ويمبلدون» هذه المباراة بأنَّها «مواجهة من العيار الثقيل على الملعب الرئيسي»، لكنها تحوَّلت إلى عرض فردي، إذ تأهل ديوكوفيتش (39 عاماً) إلى الدور الثالث بفوزه 6 - 3 و6 - 4 و6 - 2 على اللاعب الذي كان يتوقع له في يوم من الأيام أن يُتوَّج بلقب في البطولات الكبرى.

وعندما كانت النتيجة 4 - 4 في المجموعة الثانية، وفي مواجهة نقطة كسر، حصل تيتيباس على فرصتين لضرب الكرة بقوة وحسم النقطة، لكنه أخطأ في ضربتين من أعلى الرأس ليدفع الثمن، إذ نجح ديوكوفيتش في كسر الإرسال، ليقضي على آمال اللاعب اليوناني في العودة.

وفاز ديوكوفيتش بـ8 من آخر 10 أشواط ليحقِّق انتصاره الـ12 توالياً في المواجهة المباشرة التي جمعته باللاعب اليوناني.

وسيواجه المُصنَّف السابع في الدور التالي الفرنسي آرثر ريندركنيش، المُصنَّف 25، في سعيه لمواصلة مسيرته نحو الفوز بلقبه الثامن في «ويمبلدون»، ورقم 25 في البطولات الكبرى، وهو رقم قياسي.

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تنس ويمبلدون بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

فيتور بيريرا: إقالتي من تدريب نوتنغهام فاجأتني وأحزنتني

فيتور بيريرا (أ.ف.ب)
فيتور بيريرا (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

فيتور بيريرا: إقالتي من تدريب نوتنغهام فاجأتني وأحزنتني

فيتور بيريرا (أ.ف.ب)
فيتور بيريرا (أ.ف.ب)

قال البرتغالي فيتور بيريرا إنَّه تلقّى نبأ إقالته «بمفاجأة تامة ومن دون أي تحذير»، بعدما أكد، الأربعاء، إنهاء مهامه فوراً مدرباً رئيسياً لنوتنغهام فورست الإنجليزي.

كان بيريرا قد وقَّع عقداً لمدة 18 شهراً في ملعب «سيتي غراوند» في فبراير (شباط)، وقاد فورست للبقاء في الدوري الإنجليزي وبلوغ نصف نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وتضمَّن عقده بنداً يسمح بفسخه في يونيو (حزيران)، ويُفهم أنَّ فورست أبلغ المدرب البرتغالي رغبته في سلوك اتجاه مختلف.

وأفادت تقارير إعلامية بريطانية بأنَّ النمساوي أوليفر غلاسنر مرشح لتولي المهمة بعد رحيله عن كريستال بالاس في نهاية الموسم الماضي.

وقال بيريرا في بيان: «اليوم يمثل نهاية رحلتي مدرباً رئيسيا لنوتنغهام فورست. أود أن أتقدَّم بخالص الشكر لجميع المنتسبين لهذا النادي الكروي الرائع».

وتابع: «ورغم أن هذا القرار جاء بمثابة مفاجأة كاملة بالنسبة لي ومن دون أي تحذير، فإنني أحترم تماماً حقَّ النادي في اتخاذ القرارات التي يراها الأفضل لمستقبله».

وأضاف ابن الـ57 عاماً: «بطبيعة الحال، أشعر بخيبة أمل وحزن. لقد آمنت حقاً بما كنا نبنيه معاً، وأغادر بإحساس من الفخر بكل ما حقَّقناه خلال الأشهر الماضية».

تابع: «معاً، عشنا نهاية موسم لا تُنسى. ضمنّا بقاء النادي في الدوري، وبلغنا نصف نهائي الدوري الأوروبي، وصنعنا لحظات ستبقى معي إلى الأبد. الأهم من ذلك، رأيت مجموعةً من اللاعبين تنمو ثقتها وإيمانها وتماسكها».

وختم: «أغادر نوتنغهام فورست من دون أي مرارة أو ضغينة، فقط باحترام وامتنان وذكريات رائعة».

وكان بيريرا الذي أبقى أيضاً ولفرهامبتون في الدوري في الموسم السابق، قد حقَّق 8 انتصارات في 20 مباراة قاد فيها فورست، في وقت يستعد فيه بطل أوروبا مرتين لخوض موسمه الخامس توالياً في دوري النخبة.

وكان مدرب بالاس السابق، غلاسنر، مرتبطاً بعدد من الوظائف الكبرى في كرة القدم الأوروبية بعد فوزه بكأس إنجلترا 2025 مع نادي جنوب لندن، ثم إضافة لقب «كونفرنس ليغ» القاري بعد عام.

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