غوف: نسخة «البطولة الختامية» في السعودية تركت لي ذكريات رائعة

رحّبت الأميركية كوكو غوف بنقل البطولة الختامية لموسم لاعبات التنس المحترفات من السعودية إلى إنديان ويلز في جنوب كاليفورنيا، لكنها أعربت عن أملها في أن تجد هذه البطولة الختامية للموسم مقراً دائماً بعد كثير من الترحال في السنوات القليلة الماضية.

وأعلن اتحاد لاعبات التنس المحترفات، الأربعاء، أن البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ستقام هذا العام خارج الرياض، ما ينهي مبكراً اتفاقية استضافة مدتها 3 سنوات، أبرمها الجانبان في 2024، على أن تُقام نسخة هذا العام في الولايات المتحدة.

وقالت غوف، التي فازت بالبطولة في العاصمة السعودية قبل عامين، إن من الجيد تقديم منافسات التنس رفيعة المستوى إلى شريحة سكانية جديدة.

وقالت للصحافيين في ويمبلدون، في معرض حديثها عن احتمال العودة إلى صحراء كاليفورنيا التي تستضيف بطولة في شهر مارس (آذار) ضمن جولة السيدات: «أنا متحيزة حقاً، لذا أنا سعيدة جداً بإقامة البطولة في الولايات المتحدة. كأميركية، هذا أمر رائع. سيكون من الغريب الذهاب إلى إنديان ويلز في نوفمبر. أنا متشوقة جداً لمعرفة ما إذا كنا سنلعب ليلاً أم نهاراً. آمل أن يكون ذلك نهاراً، لأنني أشعر أن الجو سيكون بارداً بعض الشيء في الليل. بالطبع لديّ ذكريات رائعة في السعودية، حيث لعبت وفزت باللقب هناك قبل عامين. وحظينا باستقبال حار منهم. كان أمراً رائعاً حقاً أن تُقام، على ما أعتقد، أول بطولة تنس نسائية احترافية هناك».

وأضافت غوف: «أودّ بالتأكيد أن أرى مقراً أكثر ديمومة لهذه البطولة».