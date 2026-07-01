كين بعد الثنائية: اليوم هو يومي... كنت «البطل»

وصف النجم الإنجليزي هاري كين نفسه بـ«البطل» بعد تألقه في فوز إنجلترا على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2 - 1، لينقذ منتخب بلاده من صدمة توديع كأس العالم من دور الـ32.

بعد تقدم الكونغو بهدف مبكر لبرايان سيبينغا، كافح الإنجليز للفوز بهدفي كين في الدقيقتين 75 و86.

وقال كين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأربعاء: «يا له من شعور رائع بعد مباراة مثيرة في أحداثها. شعرت بأن مستوانا تحسن بعد استراحة الترطيب الأولى، وبدا الفريق في حالة جيدة».

وأضاف: «لقد أنقذ حارس الكونغو مرماه بالتصدي لعدد من الفرص بشكل مذهل في الشوط الأول. وكان علينا أن نتحلى بالإصرار ومواصلة المحاولة لتحقيق أهدافنا».

وواصل مهاجم بايرن ميونيخ: «لقد تحدثنا سوياً في الفريق عن لحظات البطولة، فأي لاعب بإمكانه أن يكون البطل سواء أنا أو من حارس المرمى جوردان بيكفورد أو تدخل حاسم من أحد المدافعين».

وختم قائد المنتخب الإنجليزي تصريحه بالقول: «كلنا نمر بلحظات بطولية، وبالنسبة لي، فاليوم كان يومي».