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الرياضة رياضة عالمية

أفضل حراس المرمى حفاظاً على نظافة شباكهم في المونديال

راوول رانغيل حارس مرمى المنتخب المكسيكي (د.ب.أ)
راوول رانغيل حارس مرمى المنتخب المكسيكي (د.ب.أ)
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أفضل حراس المرمى حفاظاً على نظافة شباكهم في المونديال

راوول رانغيل حارس مرمى المنتخب المكسيكي (د.ب.أ)
راوول رانغيل حارس مرمى المنتخب المكسيكي (د.ب.أ)

عند الحديث عن اللاعبين المتألقين في «كأس العالم 2026»، فقد يأخذ لاعبو الهجوم الإشادة الأبرز؛ لأنهم من يسجلون الأهداف في الغالب. لكن يجب عدم نسيان دور خط الدفاع في حماية الفريق من استقبال الأهداف وإعطاء الثقة للاعبي الوسط والهجوم.

وبشكل أخص يجب عدم نسيان حارس المرمى الذي يبرز بوصفه قائداً وموجّهاً لهذا الخط، ويمكن عدّه اللاعب الأعلى تأثيراً في ثقة لاعبي الفريق خلال المباراة، فعندما يثق اللاعبون بقدرة الحارس على الزود عن مرماهم، فإن هذا يعطيهم أريحية أكبر للإبداع والتألق الهجومي دون خوف.

وبرز في كأس العالم الحالي عدد من الحراس حافظوا على نظافة شباكهم وأرهقوا خصومهم، ولعل أبرزهم:

راوول رانغيل

يعدّ حارس مرمى المنتخب المكسيكي الحارسَ الأبرز حتى الآن في البطولة، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات لعبها (3 في دور المجموعات ومباراة بدور الـ32)، مع ملاحظة أنه استُبدل في مباراة التشيك بدور المجموعات قبل نهاية المباراة بنحو 10 دقائق.

أوناي سيمون

حافظ الحارس الإسباني على نظافة شباكه في المباريات الـ3 التي لعبها منتخب بلاده في دور المجموعات. ولم تلعب إسبانيا مباراة دور الـ32 حتى الآن.

دياز فوزينها

حارس منتخب الرأس الأخضر البالغ من العمر 40 عاماً يعدّ مفاجأة البطولة حتى الآن، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين من 3 بدور المجموعات، رغم قوة المجموعة التي ضمت أيضاً إسبانيا وأوروغواي والسعودية. وأسهمت تصدياته في تأهل فريقه إلى دور الـ32، في ظهورٍ أول خيالي للرأس الأخضر ضمن نهائيات كأس العالم.

دياز فوزينها حارس مرمى الرأس الأخضر (أ.ف.ب)

وتألق أيضاً عدد من الحراس خلال دور المجموعات وخرجوا بشباك نظيفة في مباراتين من 3 لُعبت، هم: إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، ويحيى فوفانا (ساحل العاج)، وجوردان بيكفورد (إنجلترا)، وكاميلو فارغاس (كولومبيا)، وأورلاندو جيل (باراغواي)، وديوغو كوستا (البرتغال)، وأليسون بيكر (البرازيل)، وباتريك بيتش (أستراليا).

أما تاريخياً، وفق موقع «فيفا» الرسمي، فإنه يبرز اسما؛ الحارس الفرنسي فابيان بارتيز، ونظيره الإنجليزي بيتر شيلتون، بصفتهما أفضل الحراس حفاظاً على نظافة شباكهما في تاريخ كأس العالم، فقد حافظ كل منهم على نظافة شباكه في 10 مباريات من إجمالي 17 مباراة شارك كل منهما فيها ضمن البطولة.

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الرياضة رياضة عالمية

هال سيتي يبيع باندور وشيهو لتفادي مخالفة القواعد المالية

لاعب الوسط الألباني أيدون شيهو (هال سيتي)
لاعب الوسط الألباني أيدون شيهو (هال سيتي)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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هال سيتي يبيع باندور وشيهو لتفادي مخالفة القواعد المالية

لاعب الوسط الألباني أيدون شيهو (هال سيتي)
لاعب الوسط الألباني أيدون شيهو (هال سيتي)

أكد هال سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بيع لاعب الوسط الألباني أيدون شيهو، وذلك بعد يوم من انتقال حارس المرمى إيفور باندور، في خطوة تهدف إلى الامتثال لقواعد الربحية والاستدامة المالية وتجنب عقوبة محتملة بخصم نقاط.

وانتقل شيهو إلى باناثينايكوس مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لتقارير إعلامية، بينما انضم باندور إلى رينجرز مقابل ستة ملايين جنيه إسترليني.

وكان هال سيتي قد ضمن العودة إلى الدوري الممتاز بعد فوزه على ميدلسبره في نهائي الملحق، لكن النادي كان مهدداً ببدء الموسم برصيد سلبي بسبب احتمالية تجاوز الحد الأقصى للخسائر المسموح بها، والبالغ 39 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، وفق قواعد رابطة الدوري الإنجليزي.

ورغم أن الصعود سيمنح النادي عوائد مالية تقترب من 200 مليون جنيه إسترليني، فإن الفترة المحاسبية التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) دفعت الإدارة إلى بيع اللاعبين لتحقيق أرباح رأسمالية تساعدها على الالتزام بالقواعد المالية.

وكان هال سيتي قد تعاقد مع باندور قادماً من فورتونا سيتارد عام 2024 مقابل 1.5 مليون جنيه إسترليني، بينما انضم شيهو من ساوث إند يونايتد مقابل مبلغ رمزي، ما جعل بيع الثنائي يحقق أرباحاً للنادي.

ولم يبرم هال سيتي أي صفقات جديدة حتى الآن بسبب القيود المالية، استعداداً لعودته إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ هبوطه عام 2017.

ويستهل هال سيتي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة مانشستر يونايتد في 22 أغسطس (آب)، في وقت يجري فيه إلغاء قواعد الربحية والاستدامة تدريجياً، تمهيداً لتطبيق نظام «نسبة تكلفة التشكيلة»، الذي يسمح للأندية بإنفاق 85 في المائة من إيراداتها على الفريق الأول.

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الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

ويمبلدون: سينر يتجاوز بورغيس ويبلغ الدور الثالث

لاعب إيطاليا يانيك سينر يحتفل بفوزه على البرتغالي نونو بورغيس (أ.ف.ب)
لاعب إيطاليا يانيك سينر يحتفل بفوزه على البرتغالي نونو بورغيس (أ.ف.ب)
  • ويمبلدون: «الشرق الأوسط»
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  • ويمبلدون: «الشرق الأوسط»
TT

ويمبلدون: سينر يتجاوز بورغيس ويبلغ الدور الثالث

لاعب إيطاليا يانيك سينر يحتفل بفوزه على البرتغالي نونو بورغيس (أ.ف.ب)
لاعب إيطاليا يانيك سينر يحتفل بفوزه على البرتغالي نونو بورغيس (أ.ف.ب)

بلغ الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب بطولة ويمبلدون والمصنف الأول عالمياً، الدور الثالث بعد فوزه على البرتغالي نونو بورغيس بثلاث مجموعات دون رد بواقع 7 - 6 و7 - 6 و6 - 4، الأربعاء.

وبعد المباراة الصعبة التي خاضها في الدور الأول أمام الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، وامتدت إلى خمس مجموعات، قدم سينر أداء أكثر استقراراً، رغم المقاومة القوية التي أبداها بورغيس، المصنف الـ48 عالمياً.

وفشل سينر في استغلال ثلاث فرص لكسر الإرسال في المجموعة الأولى، لكنه حسمها عبر الشوط الفاصل، قبل أن يتأخر في الثانية بعد خسارة إرساله في البداية.

وحافظ بورغيس على تقدمه حتى أتيحت له فرصة حسم المجموعة عند تقدمه 5 - 4، لكنه أهدر نقطة للمجموعة بعدما أخطأ بضربة خلفية سهلة في الشبكة، ليستغل سينر الفرصة ويكسر الإرسال، ثم يفوز بست نقاط متتالية في الشوط الفاصل ويحسم المجموعة الثانية.

وفرض الإيطالي سيطرته في المجموعة الثالثة، لينهي المباراة بثلاث مجموعات نظيفة، ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.

ورفع سينر رصيده إلى 95 انتصاراً في البطولات الأربع الكبرى، محققاً رقماً قياسياً جديداً للاعب إيطالي، متجاوزاً نيكولا بيترانجيلي.

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تنس بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

منتقدو منتخب ألمانيا: نفتقد لاعبين من الطراز العالمي

لاعبو ألمانيا يبدون خيبة أملهم بعد الخسارة أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)
لاعبو ألمانيا يبدون خيبة أملهم بعد الخسارة أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
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  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

منتقدو منتخب ألمانيا: نفتقد لاعبين من الطراز العالمي

لاعبو ألمانيا يبدون خيبة أملهم بعد الخسارة أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)
لاعبو ألمانيا يبدون خيبة أملهم بعد الخسارة أمام باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم 2026 (إ.ب.أ)

تواصلت الانتقادات للمنتخب الألماني عقب خروجه الصادم من كأس العالم بالخسارة أمام باراغواي في دور الـ32، وسط تشكيك في قدرة الفريق على المنافسة في أعلى المستويات.

وقال المدرب الألماني السابق بيرتي فوغتس، في مقال نشرته صحيفة «راينيشه بوست»: «لا نملك حالياً أي لاعبين قادرين على المنافسة على أعلى مستوى»، متسائلاً: «لماذا لم يعد لاعبونا من الطراز العالمي؟ ولماذا تراجعنا في الجوانب التي كانت تمثل مصدر قوتنا؟ الآخرون أسرع وأكثر قوة بدنية وأفضل في الالتحامات. لقد تأخرنا عن مواكبة تطورات مهمة في كرة القدم الدولية».

من جانبه، اتهم الدولي الألماني السابق توماس هيلمر لاعبي المنتخب بعدم بذل الجهد الكافي أمام باراغواي، قائلاً: «لو أن كل لاعب في المنتخب الحالي قدم أقصى ما لديه، فأنا على يقين بأن ألمانيا كانت ستظل موجودة في البطولة».

ودعا هيلمر، المتوج مع ألمانيا بلقب كأس أوروبا 1996، إلى ضم أحد أفراد المنتخب الفائز بكأس العالم 2014 إلى الجهاز الفني أو الإداري، مضيفاً: «كان باستيان شفاينشتايغر قادراً على أن يشرح للاعبين معنى تمثيل ألمانيا، وما يعنيه أن تقدم كل ما لديك».

كما طالب فوغتس مدرب المنتخب بالسفر إلى إنجلترا وفرنسا وأميركا الجنوبية للاطلاع على أساليب العمل هناك والاستفادة منها، داعياً أيضاً إلى عقد اجتماعات منتظمة مع مدربي أندية الدوري الألماني ومدربين من خارج البلاد، بهدف إجراء تحليل حديث وشامل لكرة القدم الدولية.

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