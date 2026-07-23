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جريمة قتل مسنة بالإسكندرية وتقطيع جثمانها تصدم المصريين

القبض على الابنة المتهمة بالوقوف وراء الحادث

فاجعة في الإسكندرية مع العثور على أشلاء سيدة مقتولة داخل شقتها (محافظة الإسكندرية)
فاجعة في الإسكندرية مع العثور على أشلاء سيدة مقتولة داخل شقتها (محافظة الإسكندرية)
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جريمة قتل مسنة بالإسكندرية وتقطيع جثمانها تصدم المصريين

فاجعة في الإسكندرية مع العثور على أشلاء سيدة مقتولة داخل شقتها (محافظة الإسكندرية)
فاجعة في الإسكندرية مع العثور على أشلاء سيدة مقتولة داخل شقتها (محافظة الإسكندرية)

صدم مقتل سيدة مسنة وتقطيع جثمانها بمحافظة الإسكندرية المصريين، وخاصة محامين لهم سابق معرفة بالابنة المتهمة بارتكاب الجريمة، وسط مطالبات بسرعة التحقيق في الواقعة والكشف عن تفاصيلها.

وألقت أجهزة الأمن، الخميس، القبض على المحامية المشتبه بقتلها والدتها من محل إقامتها بمحافظة الجيزة، ومن المقرر أن تمثُل أمام النيابة العامة خلال الساعات المقبلة للتحقيق معها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية قد تلقت، الأربعاء، بلاغاً من قاطني أحد العقارات في منطقة «سيدي بشر» يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار، لتداهم قوة أمنية الموقع وتكتشف وجود أشلاء مبعثرة في أماكن مختلفة داخلها.

وكانت الأجزاء في حالة تعفن، بينما انتشرت مادة صفراء في أرجاء المكان وسط حالة من الفوضى. وعثرت القوة الأمنية على الرأس في «الفريزر» في حالة تحلل اختفت معه ملامح الوجه بالكامل.

وتحفظت الأدلة الجنائية على سكين ومقص ملطخين بمادة داكنة اللون، للاشتباه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المحامية ابنة المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، إثر مرورها بأزمة نفسية حادة حاولت على إثرها الانتحار أكثر من مرة، عقب وفاة ابنتها الصغيرة.

حملات أمنية بمحافظة الإسكندرية التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين خلال أشهر الصيف (محافظة الإسكندرية)

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كما تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف جميع ملابسات الجريمة.

وعبّر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من قسوة الواقعة التي اعتبروها استمراراً لحوادث «قتل عائلية» تعددت في الآونة الأخيرة، فيما كانت الصدمة الأكبر من محامين لديهم سابق معرفة بزميلتهم المتهمة، والبعض أبدى استغرابه من قيامها بارتكاب الجريمة، قائلين إنه ليس معروفاً عنها أن لديها سلوكاً عدوانياً.

وأعاد بعض زملائها نشر تدوينات سابقة لها تتحدث فيها عن الأزمات النفسية التي تعرضت لها منذ وفاة طفلتها قبل سنوات، حيث حاولت إنهاء حياتها في عام 2022. وتضمنت التدوينات رسائل شكر لعدد من زملائها الذين وقفوا بجوارها وسط أزماتها.

وناشد طارق العوضي، المحامي بالنقض وعضو لجنة العفو الرئاسي، وزارة الداخلية والجهات المعنية بسرعة إصدار بيان رسمي بشأن الواقعة لكشف حقيقة ما تردد من معلومات وتكهنات طالت اسم محامية قال إنها «محل احترام وتقدير من زملائها».

وأشار مطالباً في تدوينة له عبر «فيسبوك» إلى أن المحامية «كانت قد مرت بظروف نفسية وإنسانية قاسية قبل وفي أثناء وبعد وفاة ابنتها».

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