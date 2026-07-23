حفرية ثعبان عمرها نحو 85 مليون سنة تتيح للعلماء رؤى جديدة لتاريخ الزواحف

ظهرت الثعابين لأول ‌مرة خلال عصر الديناصورات، لكن حفريات كثير من الأنواع المبكرة محطمة بشدة لدرجة جعلت من الصعب على العلماء فهم تطورها كمجموعة، ولكن ​في الوقت الحاضر تتيح حفرية محفوظة جيداً من جنوب شرقي البرازيل رؤى جديدة لتاريخ هذه الزواحف.

وتعود هذه الحفرية إلى ثعبان من نوع «تاميتارا ميريم» الذي عاش منذ ما بين 75 و85 مليون سنة خلال العصر الطباشيري، وكان يبلغ طوله نحو 42 سنتيمتراً، ويعيش في نظام بيئي خصب إلى جانب حيوانات أخرى، منها ديناصورات عاشبة ضخمة ‌طويلة العنق، ‌وتماسيح، وطيور.

وعلى الرغم من أن ​الحفرية ‌لا تحتفظ بكامل ​البنية التشريحية لـ«تاميتارا»، فإن جزءاً من الجمجمة ظل محفوظاً بنحو جيد للغاية مما مكّن الباحثين من إعادة بناء تشريح دماغ الأفعى، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأظهر شكل الدماغ والبنية المجهرية لعظام الجمجمة أن هذا النوع كان يعيش نمط حياة يتسم بالعيش داخل الحفر أو الأنفاق كما هو الحال مع كثير من الأنواع الحالية مثل ثعابين المرجان.

ويعتقد أن الثعابين ظهرت ‌لأول مرة منذ نحو 170 ‌مليون سنة خلال العصر الجوراسي. لكن ​لا توجد حفريات ثعابين ‌محفوظة بشكل جيد من العصر الجوراسي، ولا يوجد سوى ‌عدد قليل جداً منها من العصر الطباشيري الذي تلاه، وهو الفصل الأخير في عصر الديناصورات.

وقال تياغو سيمويس، أستاذ علم الأحياء التطوري بجامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي: «تمثل الثعابين أحد أكثر التصاميم الجسدية ‌تطرفاً بين جميع الفقاريات، أي الحيوانات ذات العمود الفقري. ولا يزال فهم أصل هذه المجموعة الغريبة والمتنوعة للغاية أحد أكبر الألغاز في تطور الفقاريات». وسيمويس معد رئيسي للدراسة التي نشرت هذا الأسبوع في دورية «نيتشر» العلمية.

وأضاف سيمويس أن نحو 60 في المائة من الجمجمة و70 في المائة من العمود الفقري محفوظان في الحفرية التي عُثر عليها في بلدية بريزيدينتي برودينتي بولاية ساو باولو البرازيلية.

وتابع سيمويس: «يدخل (تاميتارا) قائمة مميزة من الثعابين من العصر الطباشيري المحفوظة بصورة مذهلة، إذ لا يوجد سوى أربعة أنواع إجمالاً تتمتع بمثل هذا الحفظ. وهذا يخبرنا بشيء لم ​نكن نعتقد قط أننا سنتمكن ​من معرفته من خلال الحفريات حتى وقت قريب، وهو التطور المبكر لجهازها العصبي المركزي».