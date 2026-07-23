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العالم العربي شمال افريقيا

السيسي يجدد رفض مصر للاعتداءات على الدول العربية

قال في ذكرى «23 يوليو» إن بلاده «هزمت الإرهاب» ولم تتوقف عن البناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
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السيسي يجدد رفض مصر للاعتداءات على الدول العربية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التأكيد على موقف بلاده الرافض لأي اعتداء على الدول العربية، ودعا إلى وقف التصعيد في المنطقة والعودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك خلال كلمة ألقاها، الخميس، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو (تموز) 1952.

وشدد السيسي على ضرورة «الكف عن استخدام القوة، وضبط النفس، ووقف التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعلاءً لقيمة السلام وصوناً لحقوق الشعوب»، ودعا دول العالم إلى «بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، والتصدي للنزعات التخريبية الرامية إلى استمرار الكراهية، وسفك الدماء والدمار».

كما أكد «ضرورة عدم توقف المساعي الجادة الحثيثة لتحقيق سلام عادل يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب»، مضيفاً: «التاريخ أثبت أن العنف لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة هي الخراب والدمار».

وتأتي تصريحات الرئيس المصري في ظل استمرار التصعيد في المنطقة، وتجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران بعد تعثر تنفيذ «مذكرة التفاهم» الموقعة بين الطرفين، وفي ظل اعتداءات إيرانية متصاعدة على دول خليجية عربية.

وخلال كلمته في ذكرى الثورة التي ألغت الملكية في مصر وأرست النظام الجمهوري، وجَّه السيسي رسالة إلى الداخل المصري أكد فيها «أن المستقبل يحمل الأفضل»، مشيراً إلى أن الدولة تواصل العمل بجد لبناء مستقبل واعد يستند إلى رؤية علمية، مع الاستمرار في مكافحة الفساد بكل أشكاله، والسعي إلى ترسيخ قيم الخير والسلام.

وأضاف: «منذ عام 2014، انطلقت مصر بعزيمة لا تلين، وإيمان لا يتزعزع، لتخوض مسيرة التنمية الشاملة، والتطوير المنشود الذي يليق بمكانتها وبشعبها العظيم، فواجهنا الإرهاب وهزمناه، دون أن نتوقف عن البناء، ورسَّخنا حرية الاعتقاد، وأقمنا دور العبادة».

وأشار إلى أن مصر واصلت مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة وضغوط جسيمة وتحديات غير مسبوقة، في منطقة تعصف بها الحروب والأزمات المتلاحقة، مضيفاً: «رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها الدولة نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، فإنها واصلت طريقها بثبات، متمسكة بهدفها الأسمى في بناء المستقبل».

وقال: «إن نجاح الدولة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وتجاوز ما واجهته ولا تزال تواجهه من أزمات وتحديات، ما كان ليتحقق لولا عزيمة الشعب المصري، وعمله الدؤوب، وصبره، ووعيه العميق بحجم التحديات المحيطة، وتمسكه باستقرار الدولة في مواجهة كل تهديد يستهدفها».

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