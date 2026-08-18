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الرياضة رياضة عالمية

كلافينيس تهاجم «فيفا» بعد إقالة لامور: إدارة قائمة على الخوف

ليز كلافينيس (أ.ف.ب)
ليز كلافينيس (أ.ف.ب)
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كلافينيس تهاجم «فيفا» بعد إقالة لامور: إدارة قائمة على الخوف

ليز كلافينيس (أ.ف.ب)
ليز كلافينيس (أ.ف.ب)

انتقدت ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، بشدة إقدام الاتحاد الدولي لكرة القدم على إقالة المسؤول البارز الذي اتهم جياني إنفانتينو بخداع الموظفين بشأن مشروع بيع جزء من عوائد كأس العالم، ووصفت القرار بأنه «غير مقبول»، داعية قيادات «فيفا» الأخرى إلى مقاومة الأوامر التي قد تلحق الضرر بكرة القدم.

وجاءت إقالة كيفن لامور، مدير العمليات في «فيفا»، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد 17 يوماً من تصريحات أدلى بها لوكالة «أسوشييتد برس»، انتقد خلالها مشروع إنفانتينو البالغة قيمته 20 مليار دولار لاستقطاب استثمارات من شركات الملكية الخاصة، وهي التصريحات التي أسهمت في إنهاء المشروع بعد ساعات من صدورها.

وقالت كلافينيس في مقابلة هاتفية مع «أسوشييتد برس»: «الآن أُخرج من منصبه، ويُفترض بنا أن نمضي قدماً وكأن شيئاً لم يحدث. هذا غير مقبول، إنها إدارة قائمة على الخوف».

ووصفت لامور بأنه «أفضل إداري في كرة القدم قابلته في حياتي».

وأضافت: «علينا الآن أيضاً أن نطالب قيادة (فيفا) وإدارته بعدم الخضوع لأوامر يعرفون أنها لا تصب في مصلحة كرة القدم»، ووجهت حديثها بصورة خاصة إلى ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـ«فيفا».

وكانت كلافينيس لاعبة دولية سابقة مع المنتخب النرويجي، كما عملت قاضية في أوسلو، وهي عضو منتخب في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتمثل بلداً يتمتع منذ فترة طويلة بسمعة قوية في الدفاع عن الحوكمة الرشيدة في كرة القدم.

وعمل لامور لسنوات طويلة إلى جانب إنفانتينو، إذ كان الاثنان من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بين عامي 2007 و2015، ثم انضم لامور إلى فريق حملة إنفانتينو خلال انتخابات رئاسة «فيفا» عام 2016، قبل أن ينتقل من الاتحاد الأوروبي إلى «فيفا» قبل عامين للإشراف على جزء كبير من عمليات الاتحاد الدولي في زيوريخ.

إنفانتينو في قلب الأزمة

ويتمتع لامور بسمعة تجعله من بين المسؤولين الأكثر ثقة في عالم السياسة الكروية الدولية، الذي كثيراً ما تحيط به التعقيدات والغموض، ولذلك أسهمت انتقاداته المباشرة لقيادة إنفانتينو في تعميق الأزمة التي يواجهها رئيس «فيفا».

وكان الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي قد قادت موجة اعتراض على خطة أُعدت بعيداً عن الأضواء لبيع جزء من الأرباح المستقبلية لكأس العالم إلى مستثمرين يقودهم جوشوا كوشنر.

وكان المشروع يتضمن استثماراً بقيمة 4.2 مليار دولار مقابل حصة تبلغ 20 في المائة في كيان تجاري تابع لـ«فيفا»، على أن تستخدم الأموال في تمويل عروض بقيمة 20 مليون دولار لكل واحد من الاتحادات الوطنية الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي.

وهذه الاتحادات تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي غير الربحي، الذي يمتلك احتياطيات مالية بمليارات الدولارات، وكان من المفترض منحها مهلة حتى منتصف سبتمبر (أيلول) لقبول العرض.

وفي بيانه الصادر في 31 يوليو (تموز)، تحدث لامور عن تعرض موظفي «فيفا» لـ«الخداع» نتيجة افتقار إنفانتينو إلى الشفافية بشأن مشروع البيع الذي انهار لاحقاً، مؤكداً أن الموظفين «يستحقون أفضل من الازدراء والترهيب».

كما دعا المسؤول الفرنسي قيادات كرة القدم في أنحاء العالم إلى «اتخاذ القرارات الصحيحة»، واختتم موقفه بالقول: «إذا كان ذلك يعني أنني سأفقد وظيفتي، فليكن. سأفهم ذلك القرار وأحترمه. وعلى الأقل سأنام جيداً هذه الليلة».

وشددت كلافينيس على طبيعة خروج لامور، قائلة: «هذه حالة إقالة، وليست استقالة»، مرجحة أن يكون القرار قد اتخذه غرافستروم بعدما تعرض «بوضوح لضغوط من الرئيس».

واكتفى «فيفا» في بيان بشأن رحيل المسؤول الفرنسي بالقول إنه «يشكر كيفن على عاميه من الخدمة ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل».

وترى رئيسة الاتحاد النرويجي أن تدخل لامور كان حاسماً في إسقاط المشروع، وقالت: «كان بيانه ضرورياً لقتل المشروع. لقد تحدث عن شيء كان واضحاً، وكان من المهم للغاية أن يروي لنا شخص من داخل الإدارة ما حدث، حتى نعرف أن الأمر لم يكن (فيفا) بحد ذاته، وإنما كان شخصاً واحداً».

وعقب تصاعد الأزمة، دعا إنفانتينو كبار مسؤولي الإدارة إلى اجتماع في الرباط بالمغرب، من دون حضور لامور.

وبعد الاجتماع الذي عقد في 5 أغسطس (آب)، أصدر «فيفا» بياناً اعتذر فيه عن الأخطاء التي ارتُكبت، مؤكداً أن المسؤولين الذين حضروا الاجتماع «جددوا دعمهم الكامل» لرئاسة إنفانتينو.

إلا أن كلافينيس شككت في الظروف التي أحاطت بذلك الموقف، وقالت: «وصلتنا جميعاً تقارير عما حدث في المغرب، ونحن نعرف أنها إدارة قائمة على الخوف. هذا لا يصب في مصلحة كرة القدم».

وقبل الضجة التي أثارها مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز» الذي طرحه إنفانتينو، كان رئيس الاتحاد الدولي يبدو في طريق مفتوح نحو إعادة انتخابه من دون منافس في الانتخابات المقررة العام المقبل في المغرب.

لكن الأزمة قلبت المشهد الذي كان يبدو مستقراً، فيما حُدد 18 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً نهائياً أمام أي منافسين محتملين لدخول سباق رئاسة «فيفا».

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«آسياد 2026»: اليابان تضيء الشعلة إيذاناً ببدء العدّ التنازلي

ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
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«آسياد 2026»: اليابان تضيء الشعلة إيذاناً ببدء العدّ التنازلي

ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)
ستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر و4 أكتوبر (أ.ف.ب)

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية (آسياد)» في طوكيو الثلاثاء، فيما تبدأ اليابان العد التنازلي لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في «الألعاب الأولمبية».

وستقام النسخة الـ20 من «الألعاب» في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.

وأوقد العداء الياباني يوشيهيدي كيريو الشعلة في «الملعب الوطني» بطوكيو، حيث أُقيمت «الألعاب الأولمبية» صيف عام 2021 خلف أبواب موصدة إلى حد كبير، بعد عام من موعدها المقرر بسبب جائحة «كوفيد19».

أضيئت شعلة «دورة الألعاب الآسيوية» في طوكيو الثلاثاء (أ.ف.ب)

وكانت طوكيو قد استضافت «الألعاب الآسيوية» عام 1958، فيما ستُقام مراسم مماثلة الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994، قبل أن تجتمع الشعلتان في ناغويا السبت إيذاناً بالانطلاق الرسمي لتتابع الشعلة.

وقال كيريو إن أكبر حدث رياضي في القارة سيوفر لحظة فرح بعد أن حُرم المشجعون إلى حد كبير من حضور «الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «بالنسبة إلى الرياضيين، فإن هتافات التشجيع تمنحكم القوة».

وتابع: «سيتمكن المشجعون أيضاً من اكتشاف مدى روعة الحدث عندما يشاهدونه مباشرة، وهو أمر يختلف عن متابعته عبر التلفزيون».

ومن المتوقع أن يشارك في «الألعاب» نحو 15 ألف رياضي ومسؤول.

ستُقام مراسم الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 1994 (أ.ف.ب)

ومن بين المشاركين نجمة التنس الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا، إضافة إلى موهبتين عالميتين بارزتين؛ هما: لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريابانشي البالغ 15 عاماً، والسباحة الصينية يو زيدي البالغة 13 عاماً.

وسيقيم الرياضيون في مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، من بينها سفينة سياحية ستبقى راسية خلال ذروة موسم الأعاصير في اليابان.

وقال كيريو: «لا تقتصر (الألعاب) على مسابقات ألعاب القوى، بل تشمل كثيراً من الرياضات المختلفة؛ لذا فهي فرصة جيدة لاكتشاف ما هو متاح».

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الرياضة رياضة عالمية

يوفنتوس يتعاقد مع الحارس فيكاريو معاراً من توتنهام

الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
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يوفنتوس يتعاقد مع الحارس فيكاريو معاراً من توتنهام

الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)
الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو رسمياً لليوفي (نادي يوفنتوس)

تعاقد يوفنتوس سادس الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، مع الحارس الدولي غولييلمو فيكاريو بالإعارة لموسم واحد من توتنهام الإنجليزي مع خيار التعاقد النهائي، وفق ما أعلن الناديان، الثلاثاء.

ومن المتوقّع أن يأخذ الحارس البالغ 29 عاماً المركز الأساسي لميكيلي دي غريغوريو مع الفريق الذي سيشارك في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم، بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال يوفنتوس في بيان: «هناك (بيانكونيرو) جديد في تورينو»، مضيفاً: «أهلاً بك في يوفنتوس، غولييلمو».

بعد تعاقد توتنهام مع المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي الذي أنقذ الفريق من الهبوط، جلس غولييلمو على مقاعد الاحتياط بعدما أخذ التشيكي أنتونين كينسكي مركزه الأساسي.

وكان الحارس الإيطالي قد انضم إلى توتنهام في 2023 قادماً من إمبولي، بعدما لعب أيضاً بقمصان أودينيزي، فينيسيا، بيروجيا وكالياري.

خاض 117 مباراة في الدوري الإنجليزي، وحافظ على نظافة شباكه 29 مرة، ولعب دوراً أساسياً في تتويج النادي اللندني بلقب «يوروبا ليغ» عام 2025.

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فورمولا 1: ألبون يمدد عقده مع وليامز حتى 2027

السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
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فورمولا 1: ألبون يمدد عقده مع وليامز حتى 2027

السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)
السائق التايلاندي أليكس ألبون باقٍ مع فريق وليامز (أ.ف.ب)

مدّد السائق التايلاندي أليكس ألبون عقده مع فريق وليامز المنافس في بطولة العالم للفورمولا 1، حتى الموسم المقبل، وفق ما أعلنت الحظيرة البريطانية الثلاثاء.

وأنهى ألبون (30 عاماً) الموسم الماضي في المركز الثامن، محققاً أفضل نتيجة لوليامز منذ عام 2016.

انضم ألبون إلى الفريق البريطاني قبل أربعة أعوام، وسيبقى معه الآن حتى نهاية عام 2027.

وقال مدير فريق وليامز جيمس فاولز في بيان: «أليكس أحد أفضل السائقين على خط الانطلاق، ويعرف أكثر من أي شخص آخر التقدّم الهائل الذي حققناه في السنوات الأخيرة. إن تجديد التعاقد معه يظهر الثقة التي نتشاركها في الاتجاه الذي نسير فيه».

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن بلغ ألبون حاجز 100 سباق مع وليامز.

وكان فاولز قد صرح في مقابلات مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في فبراير (شباط) بأن فوز وليامز ببطولة العالم هذا الموسم أو الموسم المقبل «ليس واقعيا»، قبل أن يقول ألبون إن وليامز بدأ حملة 2026 وهو «في وضع متأخر مقارنة بمنافسينا».

لكن ألبون قال في بيان أصدره وليامز الثلاثاء: «عام واحد صعب لا يروي القصة كاملة، بل يمنحني مزيدا من الدافعية لمواصلة البناء والتقدم معا إلى جانب الحظيرة وجماهيرنا من أجل تحقيق إنجازات كبيرة».

وأضاف: «قصتنا لم تنته بعد، لذا فإن تركيزي الكامل الآن منصب على القيام بكل ما يلزم لإعادتنا إلى مراكز متقدمة على خط الانطلاق».

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