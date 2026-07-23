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الرياضة رياضة سعودية

«الدرعية» يكسب «إف إيه 2000» الدنماركي بثنائية

من مباراة «الدرعية» و«إف إيه 2000» الدنماركي (موقع نادي الدرعية)
من مباراة «الدرعية» و«إف إيه 2000» الدنماركي (موقع نادي الدرعية)
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«الدرعية» يكسب «إف إيه 2000» الدنماركي بثنائية

من مباراة «الدرعية» و«إف إيه 2000» الدنماركي (موقع نادي الدرعية)
من مباراة «الدرعية» و«إف إيه 2000» الدنماركي (موقع نادي الدرعية)

تغلّب فريق «الدرعية» على نظيره «إف إيه 2000» الدنماركي بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن المعسكر الإعدادي الخارجي استعداداً للموسم الجديد.

وجاء هدفا «الدرعية» في الوقت الإضافي من الشوط الثاني، إذ افتتح السنغالي كلايتن جياندي التسجيل عند الدقيقة الواحدة والتسعين، قبل أن يُعزز جابر قرادي النتيجة عند الدقيقة الخامسة والتسعين، ليحسم فريقه المواجهة بثنائية نظيفة.

ويواصل «الدرعية» برنامجه الإعدادي في معسكره الخارجي، على أن تغادر بعثة الفريق إلى إسبانيا في 26 يوليو (تموز) الحالي، لاستكمال المرحلة التالية من التحضيرات للموسم المقبل.

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