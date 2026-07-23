الإسباني سيواني: قوة الدوري السعودي خلف توقيعي للفيصلي

انضم اللاعب الإسباني جايمي سيواني ( 29 عاماً)، إلى فريق الفيصلي، وذلك بعقد يمتد حتى نهاية 2027.

وجاء التوقيع مع اللاعب بتوصية من مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالتوقيع مع الفيصلي مؤكداً أنه سيقدم كل ما بوسعه لتمثيل الفريق خير تمثيل.

وزاد سيواني أنه يعرف الدوري السعودي وأنه «من الدوريات القوية والصعبة ويضم لاعبين أجانب على مستوى عالٍ وأسماء معروفة سواء محلية أو أجنبية»، وهذا ما جعله يقبل عرض الفيصلي في تجربة تعد الأولى له في الخليج العربي وتحديداً الدوري السعودي.

من جانب آخر، يواجه الفيصلي فريق بوليتكنيكا تيميشوارا الروماني في ثاني التجارب الودية لمعسكر الفريق الإعدادي في سلوفينيا الذي يسعى من خلاله لإشراك جميع اللاعبين للوقوف على مستوياتهم الفنية قبل العودة لأرض الوطن.