استقالة مدرب التشيك بعد الخروج المبكر من المونديال

«دورة ويمبلدون»: سابالينكا وأوساكا وبيغولا إلى الدور الثاني

أرينا سابالينكا المصنفة الأولى (أ.ف.ب)

بدأت أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى، مشوارها نحو الفوز ببطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بانتصار سهل 6 - 2، و6 - 3 على اللاعبة الصربية التي تأهلت من التصفيات، تيودورا كوستوفيتش، الاثنين.

ولا تزال المصنفة الأولى عالمياً تعاني من آثار خروجها المفاجئ من بطولة فرنسا المفتوحة، لكنها كانت شديدة التركيز على الملعب الرئيسي، حيث فازت بأول 4 أشواط أمام كوستوفيتش ذات التصنيف المتدني.

واضطرت في النهاية إلى بذل جهد أكبر، وواجهت عثرة بسيطة عندما خسرت إرسالها عندما كانت النتيجة 5 - 2 في المجموعة الثانية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها لتتجنب الانهيار مثل الذي عانت منه في باريس أمام ديانا شنايدر.

وقالت أمام الحضور الذي ضم قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام: «أنا متحمسة للغاية لعودتي. كنت سعيدة لأنني تمكنت من حسم هذه المباراة في مجموعتين متتاليتين. وبالنسبة للمباراة الأولى، أشعر بأنني بحالة جيدة جداً، ربما 8 من 10».

وستواجه سابالينكا، التي خرجت من الدور قبل النهائي في آخر 3 مشاركات في ويمبلدون، الأميركية ماكارتني كيسلر في المباراة التالية.

اليابانية ناومي أوساكا إلى الدور الثاني في ويمبلدون (أ.ب)

واستهلت اليابانية ناومي أوساكا رحلتها على الملاعب العشبية بفوز سهل على الفرنسية إلسا جاكمو 6 - 1، و7 - 5 بعد يومين من انسحابها من نهائي دورة باد هامبورغ.

وخضعت اللاعبة الرابعة عشرة على العالم والتي خاضت أول نهائي لها على العشب، السبت، في ألمانيا عن عمر يناهز 28 عاماً، لتدليك قدمها اليمنى عند الكاحل قبل أن تنسحب بينما كانت متأخرة 1 - 6، و0 - 1 أمام التشيكية كارولينا موخوفا التاسعة.

ومع ذلك، تمكنت أوساكا، الفائزة مرتين بلقبي أستراليا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة، من التدرب، الأحد، في ويمبلدون، حيث لم تتجاوز الدور الثالث مطلقاً أعوام 2017 و2018 و2025.

وستكون منافستها المقبلة الكولومبية إيميليانا أرانغو (97) أو الروسية أناستازيا غاسانوفا (225).

جيسيكا بيغولا تأهلت للدور الثاني في ويمبلدون (أ.ف.ب)

عند دخولها الملعب مرتدية فستاناً أبيض يشبه اللباس الياباني التقليدي «كيمونو» وزهوراً بيضاء في شعرها، استغلت أوساكا مرة أخرى الرؤية التي يوفرها الدور الأول من إحدى البطولات الأربع الكبرى لتكشف عن زي غير عادي.

وبعد ارتدائها حجاباً وقبعة مزينة بفراشة في بطولة أستراليا المفتوحة، ثم فستاناً ذهبياً في رولان غاروس، فعلتها اليابانية مرة أخرى مع احترام قواعد اللباس الصارمة في ويمبلدون والتي تتطلب من اللاعبات ارتداء اللون الأبيض بشكل حصري.

وتأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عالمياً إلى الدور الثاني بفوزها على التشيكية داريا فيدمانوفا 7 - 5، و6 - 3.