عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: فرنسا والمكسيك تعولان على بدايتهما المثالية لبلوغ ثمن النهائي

كيليان مبابي (رويترز)
كيليان مبابي (رويترز)
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • مونتيري المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: فرنسا والمكسيك تعولان على بدايتهما المثالية لبلوغ ثمن النهائي

كيليان مبابي (رويترز)
كيليان مبابي (رويترز)

تسعى كل من فرنسا وصيفة بطلة النسخة الأخيرة، والمكسيك إحدى الدول الثلاث المضيفة، إلى مواصلة بدايتهما المثالية عندما تلاقي الأولى السويد، ثالثة المجموعة السادسة، في نيوجيرسي، والثانية الإكوادور في العاصمة مكسيكو في دور الـ32 لمونديال أميركا الشمالية في كرة القدم.

وأظهرت فرنسا، الطامحة إلى اللقب الثالث في تاريخها، نياتها بتسجيل عشرة أهداف خلال ثلاثة انتصارات في دور المجموعات، وهو أعلى مجموع بالتساوي مع منتخب آخر، منها أربعة أهداف في مرمى النرويج التي خاضت المباراة بتشكيلة معدلة في اللقاء الأخير (4-1).

ومكّنت هذه النتائج «الزرق» من تحقيق مسار مثالي في دور المجموعات للمرة الأولى منذ تتويجهم على أرضهم عام 1998، وهو مؤشر قوي يعزز مكانتهم كمرشحين لإحراز اللقب في منتصف يوليو (تموز).

كما أن تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في مبارياتهم الأربع الأخيرة في كأس العالم يبرز القوة الهجومية للتشكيلة الفرنسية بقيادة هدافيها القائد كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه (4 أهداف لكل منهما).

وإذا نجحت في أن تصبح أول منتخب يحقق هذا الإنجاز في خمس مباريات متتالية، فإن تحقيق ذلك سيقودها تلقائياً إلى تحطيم رقم قياسي آخر: سبعة انتصارات متتالية في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية.

ورغم تأهلها ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث فقط، فقد حطمت السويد بقيادة مدربها الإنجليزي غراهام بوتر رقمها الوطني بتسجيل سبعة أهداف في دور مجموعات مونديال (فوز واحد، تعادل واحد، خسارة واحدة).

ولا يزال أمامها طريق طويل لمعادلة الـ15 هدفاً التي سجلتها في نسخة 1994، وهي آخر مرة استضافت فيها الولايات المتحدة البطولة، حين أنهت السويد النهائيات في المركز الثالث.

وتتفوق فرنسا في 23 مواجهة أمام السويد (12 فوزاً، 5 تعادلات، 6 هزائم)، لكن المواجهتين الوحيدتين في البطولات الكبرى انتهتا بالتعادل 1-1 عام 1992، وفوز السويد 2-0 في 2012، وكلتاهما في كأس أوروبا.

وفازت فرنسا على السنغال افتتاحاً 3-1 ثم العراق 3-0 قبل أن تجهز على النرويج 4-1، فيما فازت السويد افتتاحاً أمام تونس 5-1 قبل أن تخسر بالنتيجة عينها مع هولندا ثم تتعادل مع اليابان 1-1.

وبدورها، حققت المكسيك العلامة الكاملة في المجموعة الأولى وتأمل في الاستمرار في استغلال عاملي الأرض والجمهور كي تكرر على الأقل إنجازها على أرضها في عامي 1970 و1986 عندما بلغت ربع النهائي.

كما تأمل المكسيك بقيادة مدربها خافيير أغيري اللحاق بشريكتها في الاستضافة كندا التي تغلبت على جنوب أفريقيا 1-0 الأحد في لوس أنجليس وباتت أول المتأهلين إلى ثمن النهائي، في إنجاز غير مسبوق لها.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب إكوادوري بمعنويات عالية عقب فوزه على ألمانيا، أحد المنتخبات المرشحة للقب، في الجولة الثالثة الأخيرة 2-1، ما خوّله حجز بطاقته إلى دور الـ32 بعدما كان مهدداً بالإقصاء.

وقال مدربه الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيسي عقب التأهل: «أهمية هذا الإنجاز ليست بالنسبة لي، بل للناس. لقد منح اللاعبون سعادة كبيرة للجماهير. علينا أن نستمتع بذلك ونحتفل».

أما مسجل هدف الفوز غونسالو بلاتا، فقال: «الآن سندخل الدور التالي برغبة أكبر في تحقيق المجد».

ويلتقي اثنان من أقل المنتخبات خبرة في الأدوار الإقصائية في أرلينغتون بولاية تكساس، حيث تواجه كوت ديفوار، حديثة العهد في هذا الدور، منتخب النرويج الذي يدخل المباراة وهو في حالة بدنية جيدة.

وتأهلت كوت ديفوار بحلولها ثانية في مجموعة خامسة قوية، حيث حُرمت من الصدارة فقط بسبب نتيجة المواجهة المباشرة أمام ألمانيا.

وكان الفوزان من دون استقبال أهداف ضد الإكوادور وكوراساو كافيين لدفع المنتخب إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، وفي حال تحقيق الفوز غداً، سيعادل رصيده من الانتصارات في مشاركاته الثلاث السابقة مجتمعة.

ولا يصب التاريخ في صالحه، إذ لم يسبق قبل هذه البطولة سوى لمنتخبين أفريقيين أن فازا بأول مباراة لهما في الأدوار الإقصائية بالنهائيات، واحتاج كلاهما إلى وقت إضافي، لكن منتخب «الفيلة» قد يُبقي على آماله في حسم المواجهة خلال 90 دقيقة بعدما فاز في ست من آخر سبع مباريات دولية له (تعادل واحد).

أما النرويج، فتخلت فعلياً عن آمالها في إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة التاسعة خلال الجولة الثالثة، عندما أجرت عشرة تغييرات على تشكيلتها الأساسية في مواجهة فرنسا.

ووصف المدرب ستوله سولباكن الذي يعول على الهداف الفتاك إرلينغ هالاند، هذا القرار بأنه «واضح»، في ظل ضمان التأهل.

ورغم الخسارة الثقيلة أمام فرنسا 1-4، فمن المفترض أن يساعد الانتصاران السابقان على السنغال والعراق التشكيلة الأساسية على استعادة إيقاعها في هذه المواجهة.

مواضيع
كأس العالم كرة القدم الرياض رياضة المكسيك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

رياضة عالمية كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)

هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

يدخل المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته الأولى في الأدوار الإقصائية ببطولة «كأس العالم»، أمام نظيره المغربي، في وقت لاحق من اليوم، باحترام كبير للمنافس.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية «مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«فيفا»: «مونديال 2026» يحطم الأرقام القياسية بحضور 4.6 مليون مشجع

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن بطولة كأس العالم 2026 سجلت أرقاماً قياسية جديدة، خلال دور المجموعات، في ظل نظامها الموسّع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية جانب من نقل قناة «كازا كازي تي في» مباريات المونديال وسط حضور آلاف المشاهدين (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مونديال 2026: قناة «يوتيوب» في البرازيل تحطم الأرقام القياسية... وتثير الجدل

تُحدث قناة «كازي تي في (CazeTV)» على «يوتيوب» هزة بالمشهد الإعلامي في البرازيل، لكنها تثير أيضاً جدلاً بسبب إعلاناتها لمواقع المراهنات الرياضية.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
رياضة عالمية نهاية ملحمة إيرانية مريرة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: نهاية ملحمة إيرانية مريرة

في خضم الحرب بالشرق الأوسط كان حضور المنتخب الإيراني بالولايات المتحدة استثنائياً من دون شك، لكن المغامرة انتهت رغم عدم خسارة «تيم ملّي» أياً من مبارياته...

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية المنتخب الألماني تحت وطأة الشك (رويترز)
رياضة عالمية

مونديال 2026: ألمانيا تحت وطأة الشك

يحتدم الجدل حول مستوى منتخب ألمانيا منذ الخسارة أمام الإكوادور في الدور الأول، قبل مواجهة حامل اللقب أربع مرات مع الباراغواي المتواضع، الاثنين، في دور الـ32.

«الشرق الأوسط» (فوكسبورو (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس : «الشرق الأوسط»
TT

ديوماندي يقرر الرحيل عن «لايبزيغ» والانضمام لـ«سان جيرمان»

يان ديوماندي (أ.ف.ب)
يان ديوماندي (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الإيفواري يان ديوماندي قرر الرحيل عن فريق لايبزيغ الألماني لكرة القدم، والانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكتا «سكاي» و«آر إم سي»، بالإضافة لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، مساء الأحد، أن ديوماندي (19 عاماً) وافق على توقيع عقد لمدة 5 أعوام مع الفريق الفرنسي.

ولكي تتم الصفقة بعد انتهاء منافسات بطولة «كأس العالم» الحالية، يجب على «سان جيرمان» أن يتوصل لاتفاق مع «لايبزيغ» بشأن قيمة الصفقة. ووفقاً للتقارير، فإن الناديين في مفاوضات حالياً.

وأبدى «ليفربول» أيضاً اهتماماً كبيراً بضم ديوماندي.

وأفادت التقارير بأن «لايبزيغ» رفض عرضاً يساوي 100 مليون يورو (114 مليون دولار) من «ليفربول».

ويمتد عقد ديوماندي مع «لايبزيغ» حتى 2030، ولا يوجد في عقده أي شرط جزائي.

ويحاول «لايبزيغ» حالياً تمديد تعاقده بشروط محسَّنة.

وتعاقد «لايبزيغ» مع ديوماندي قبل عام من فريق «ليغانيس»، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.

وسرعان ما وضع أداؤه أفضل الأندية الأوروبية في حالة تأهب وأثار تكهنات متكررة بأن الجناح السريع قد يغادر «الدوري الألماني» بعد موسم واحد فقط.

ولم يُخفِ ديوماندي حقيقة أن «ليفربول» و«سان جيرمان» من بين أنديته المفضلة.

ولكن حالياً، يركز ديوماندي على الوصول لدور الـ16 مع المنتخب الإيفواري.

ولتحقيق ذلك، يجب على منتخب بلاده أن يفوز على النرويج والمُهاجم إيرلينغ هالاند، غداً الثلاثاء، في مباراة دور الـ32.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الألماني أميركا
الرياضة رياضة عالمية

هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي: «الشرق الأوسط»
TT

هولندا ترفع شعار الاحترام أمام المغرب وتسعى للفوز من أجل جاكبو

كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)
كومان يكن احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق (رويترز)

يدخل المنتخب الهولندي لكرة القدم مباراته الأولى في الأدوار الإقصائية ببطولة «كأس العالم»، أمام المنتخب المغربي، في وقت لاحق من اليوم، باحترام كبير للمنافس، لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز من أجل مُهاجمه كودي جاكبو.

وأعلن مهاجم ليفربول، وشريكته نوا فان دير بيغ، السبت الماضي، وفاة ابنهما الذي لم يولَد خلال فترة الحمل. وقرّر جاكبو البقاء مع المنتخب الهولندي، الذي لا يزال يشارك في «المونديال».

يدخل المنتخب الهولندي باحترام كبير للمنافس لكنه يحمل أيضاً حافزاً إضافياً لتحقيق الفوز (رويترز)

وقال رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا: «كان خبراً حزيناً للغاية. بذلنا كل ما في وسعنا لدعمه».

وأكد كومان أنه يكنّ احتراماً كبيراً لقرار جاكبو بالبقاء مع الفريق.

ويتوقع أن يكون جاكبو، الذي سجل مرتين في 3 مباريات بدور المجموعات، في التشكيل الأساسي للمنتخب الهولندي الذي يواجه المغرب، في وقت لاحق، في مونتيري.

ويعلم المنتخب الهولندي أن نظيره المغربي سيكون هو أقوى منافس واجهه، خلال النسخة الحالية من «كأس العالم».

وقال فيرجيل فان دايك، قائد المنتخب الهولندي: «ستكون مباراة صعبة في ظروف صعبة، لكنني أتطلع إليها. هذه هي المباريات التي تريد أن تصبح جزءاً منها».

ووصل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي ببطولة «كأس العالم» في «قطر 2022»، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لهذا الدور في «كأس العالم».

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس العالم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)
  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
TT
  • ملبورن: «الشرق الأوسط»
TT

ماتا سيصبح مساهماً في ملبورن فيكتوري عند اعتزاله

خوان ماتا (رويترز)
خوان ماتا (رويترز)

قال ملبورن فيكتوري المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم في بيان اليوم الاثنين إن لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا وافق على أن يصبح مساهماً في النادي بموجب اتفاق يمتد لما بعد مسيرته كلاعب، إذ من المقرر أيضاً أن ‌يتولى دوراً ‌خارج الملعب بمجرد اعتزاله.

وانضم ​اللاعب (38 ‌عاماً)، ⁠الذي ​لعب في ⁠صفوف بلنسية وتشيلسي ومانشستر يونايتد وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا التي فازت بكأس العالم 2010، لفريق فيكتوري في سبتمبر (أيلول) الماضي قادماً من منافسه وسترن سيدني واندرارز.

خاض ماتا 25 مباراة مع الفريق وسجل خمسة أهداف وقدم 13 ⁠تمريرة حاسمة في موسم 2025-2026 مع ‌النادي الذي يتخذ من ‌ملبورن مقراً له. وحصل على ​ميدالية جوني وارن ‌كأفضل لاعب في الدوري الأسترالي.

واحتل فيكتوري المركز ‌الرابع في الموسم الذي انتهى مؤخراً برصيد 40 نقطة. ويشارك ماتا أيضاً في ملكية سان دييغو أحد أندية دوري كرة القدم الأميركي، واستثمر في فريق ألبين ‌ريسنغ المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأضاف النادي أن ماتا ⁠لا ⁠يزال يدرس أمر مواصلة اللعب في الموسم المقبل، لكنه سيتولى بمجرد اعتزاله رئاسة لجنة كرة قدم شكلت حديثاً في ملبورن فيكتوري لدعم عملياته.

وقال ماتا: «أثق حقاً في مستقبل كرة القدم الأسترالية». وأضاف: «منذ اللحظة التي انضممت فيها إلى ملبورن فيكتوري، شعرت بشغف هذا النادي وإمكانيات الدوري الأسترالي، وأريد أن أكون جزءاً من بناء المستقبل، ليس لموسم واحد فحسب، بل على ​المدى الطويل». وتابع: «استمتعت كثيراً ​بالموسم الماضي على أرض الملعب، والالتزام تجاه فيكتوري بصفتي مساهماً هو الخطوة الطبيعية التالية».

مواضيع
رياضة كرة القدم أستراليا