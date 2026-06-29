ناغلسمان: الفوز يجعل كل شيء مثالياً... علينا تحقيقه

قال يوليان ناغلسمان، مدرب ألمانيا، يوم الأحد، إنه لا يشعر بأي ضغط لإثبات نفسه، وذلك قبل مواجهة باراغواي في دور الـ32 لكأس العالم لكرة القدم، وهي أول مباراة في مرحلة خروج المغلوب لبطلة العالم 4 مرات في البطولة منذ 12 عاماً.

ودخلت ألمانيا كأس العالم بسلسلة من 9 انتصارات متتالية، وافتتحت مشوارها في المجموعة الخامسة بفوز ساحق 7 - 1 على كوراساو، قبل أن تنتزع فوزاً في الوقت المحتسب بدل الضائع على كوت ديفوار لتضمن صدارة المجموعة.

وكان المنتخب الألماني قد ودّع نسختي 2018 و2022 من دور المجموعات، وبدا في طريقه لتحقيق انتصاره الـ12 توالياً قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة 2 - 1 أمام الإكوادور في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، لتنتهي سلسلة انتصاراته وتثير على الفور قلق جماهيره.

ورغم أن الخسارة لم تكن لها أي تبعات بعدما ضمن الفريق صدارة المجموعة، فإنها زادت الضغوط على ناغلسمان، الذي كرر مراراً قبل البطولة أن الهدف هو إحراز اللقب.

وقال ناغلسمان، في مؤتمر صحافي: «الأمر يتعلق فقط بالفريق والنجاح، وبنقل الأجواء الجيدة التي نعيشها كمجموعة إلى أرض الملعب. لا أشعر بأن عليّ إثبات أي شيء سوى مساعدة لاعبي فريقي وتجهيزهم للمباراة. لا أعتقد أن لدي أي مسؤولية لإثبات نفسي لأي شخص».

ويتولى ناغلسمان تدريب المنتخب منذ سبتمبر (أيلول) 2023، ويشارك في أول كأس عالم له كمدرب. وقد أصر على إبقاء الهداف دينيز أونداف على مقاعد البدلاء في بداية جميع مباريات دور المجموعات، رغم أن المهاجم سجل 3 أهداف وصنع هدفين بعد مشاركته بديلاً حتى الآن في البطولة.

كما تعرض لانتقادات في ألمانيا بسبب تمسكه بتشكيلة محددة رغم استمرار تراجع مستوى بعض اللاعبين، بينهم جمال موسيالا وفلوريان فيرتس.

وتأهلت باراغواي إلى دور الـ32 كأحد أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً، وتدخل مواجهة يوم الاثنين باعتبارها الطرف الأضعف.

وقال ناغلسمان: «إنه منافس مزعج للغاية وسيفرض علينا متطلبات كبيرة».

وأضاف أن التوقعات في ألمانيا تتمثل دائماً في فوز المنتخب.

وتابع: «عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني، فالأمر دائماً يتعلق بالفوز ومحاولة الانتصار في كل مباراة. والتعامل مع التوقعات يعتمد ببساطة على الثقة بالنفس، ومنح اللاعبين خطة جيدة تجعلهم يشعرون بالراحة ويقومون بالأشياء الصحيحة داخل الملعب».

وأضاف: «إذا فزت فكل شيء يكون مثالياً، وإذا خسرت فكل شيء يصبح سيئاً، لذا يتعين علينا الفوز غداً».