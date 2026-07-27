مقتل شخصين جراء هجوم أوكراني على روستوف الروسية

قال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية اليوم الاثنين إن زوجين لقيا حتفهما في مدينة روستوف أون دون جراء هجوم جوي أوكراني خلال الليل.

وأضاف أن خمسة أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم وأن اثنين منهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أن حطام الطائرات المسيرة المتساقط تسبب في اندلاع حرائق في عدد من المواقع، بما في ذلك مستودعات.

من ناحية ثانية قالت السلطات في مدينة بيلغورود الروسية اليوم الاثنين إن 12 شخصا أصيبوا، بينهم طفلان، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة القريبة من الحدود الأوكرانية. وأضافت في منشور على منصة إكس أن نيرانا اندلعت في عدة شقق داخل مبنى سكني وأكثر من 15 سيارة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير بشكل مستقل.