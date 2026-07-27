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العالم الولايات المتحدة​

قتيلان و5 جرحى جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية

رجل شرطة يغطي جثة قتيل سقط بإطلاق النار بالقرب من برج «سبيس نيدل» الشهير في سياتل (أ.ب)
رجل شرطة يغطي جثة قتيل سقط بإطلاق النار بالقرب من برج «سبيس نيدل» الشهير في سياتل (أ.ب)
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قتيلان و5 جرحى جراء إطلاق نار في سياتل الأميركية

رجل شرطة يغطي جثة قتيل سقط بإطلاق النار بالقرب من برج «سبيس نيدل» الشهير في سياتل (أ.ب)
رجل شرطة يغطي جثة قتيل سقط بإطلاق النار بالقرب من برج «سبيس نيدل» الشهير في سياتل (أ.ب)

أعلن مسؤول إطفاء في مدينة سياتل الأميركية عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بالقرب من برج «سبيس نيدل» الشهير في سياتل.

وكانت الشرطة قالت على منصة «إكس» في وقت سابق، إنه رُصد «إطلاق نار في مركز سياتل»، مشيرة إلى وجود عدد من «الضحايا»، من دون تحديد ما إذا كان بينهم قتلى.

وكتبت شرطة ⁠المدينة على ‌منصة إكس: «يُرجى ​تجنب المنطقة»، ‌في إشارة إلى ‌سياتل سنتر التي تستضيف مهرجان (بايت أوف سياتل) للطعام.

وجاء في المنشور «الشرطة تحقق ‌في واقعة إطلاق نار. هناك عدد ⁠من الضحايا. ⁠أُطلقت أعيرة نارية في سياتل سنتر».

ولم تتحدّث الشرطة عن القبض على أي مطلق للنار، لكنها وعدت بتقديم «مزيد من المعلومات لاحقا» وحضّت السكان على تجنب المنطقة.

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