«الدوري الماسي - لقاء باريس»: لايلز يتعرض لهزيمة مفاجئة... ودوبلانتيس يعود إلى الانتصارات

تعرض البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز لخسارة مفاجئة في سباق 100 متر، في حين عاد حامل الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس إلى سكة الانتصارات من دون أن يحطم الرقم القياسي، في لقاء باريس ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى الأحد.

وسجل لايلز 9.92 ثوان لكن مواطنه ترايفون بروميل كان أسرع منه بفارق ضئيل (9.91 ثانية)، علماً بأن الأخير من المقرر أن يشارك في لقاء يوجين الأسبوع المقبل قبل أن يأخذ استراحة لحضور ولادة ابنه.

قال لايلز: «أنا بخير. لم يكن الشعور في البداية كما توقعت».

وأمام 18.500 متفرج يهتفون له، حاول دوبلانتيس تحطيم رقمه القياسي العالمي للمرة السادسة عشرة بتجاوزه 6.32 أمتار، لكن من دون جدوى، إذ اكتفى بـ6.13 أمتار.

ورغم ذلك، عاد إلى سكة الانتصارات بعد هزيمته النادرة في استوكهولم مطلع يونيو (حزيران)، وهي الأولى له منذ ثلاث سنوات، بتفوقه على الفرنسي باتيست تييري الذي حسّن رقمه الشخصي بقفزة بلغت 5.93 أمتار.

ابتسم دوبلانتيس ولوّح للجماهير الفرنسية قائلاً: «هناك موعد مهم بيننا وبينكم الثلاثاء المقبل»، في إشارة إلى مباراة دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم مساء الثلاثاء حين ستلعب فرنسا مع السويد.

في تطورٍ ملحوظٍ منذ بداية الموسم، اقتربت العداءة السويسرية أودري فيرو من تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 800 متر، الذي ظلّ صامداً لفترة طويلة.

واجتازت فيرو خط النهاية بوقت قدره 1:53.80 دقيقة، ولم تُخفِ ابنة مدينة فريبورغ، ذات القامة الفارعة (1.82 متر)، طموحاتها على المضمار الأزرق في ملعب شارليتي، حيث صرّحت «ستكون الاستراتيجية بسيطة: متابعة العدّاءة التي تحدد السرعة لأطول فترة ممكنة والحفاظ على تلك السرعة لأطول فترة ممكنة، بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي».

واجتازت فيرو الـ400 متر الأولى في 55.35 ثانية، وحافظت على تقدمها حتى خط النهاية، محسّنة بذلك رقمها الشخصي بمقدار 18 جزءاً من المائة عن الذي سجلته في استوكهولم مطلع يونيو (حزيران)، حين كانت قد وصلت بالفعل إلى مستوى آخر.

قالت: «لم أتوقع أن أتمكن من محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي هذا الموسم، ظننت أن ذلك سيحدث لاحقاً في مسيرتي، لكن من الرائع أن يحدث الآن، وهذا يسعدني جداً. إنه يمنحني دافعاً أكبر لما هو قادم».

وتعتبر فيرو، ابنة الـ22 عاماً، مفاجأة صيف 2025، فرغم أنها كانت سابقاً في ظل البطلة الأولمبية البريطانية كيلي هودجكينسون، فإنها برزت كمرشحة قوية لتحطيم الرقم القياسي العالمي الذي ظلّ صامداً لفترة طويلة، وأثار الجدل في عصر كثرت فيه شكوك المنشطات والذي تحمله التشيكوسلافاكية يارميلا كراتوشفيلوفا (1:53.28 في عام 1983).

وفاز الكندي ماركو أروب بسباق 800 متر بزمن 1:41.84 دقيقة، وهو أسرع توقيت هذا العام.

وفي سباق 400 متر، حطم بطل العالم بوسانغ كولين كيبيناتشيبي من بوتسوانا، الرقم القياسي للدوري الماسي بزمن قدره 43.54 ثانية.