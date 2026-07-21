عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
العالم العربي الخليج

تشديد سعودي على دعم اليمن وحماية أمن المملكة

مجلس الوزراء وصف ادعاءات الحوثيين وأهدافهم بالباطلة والمشؤومة

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT
TT

تشديد سعودي على دعم اليمن وحماية أمن المملكة

خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

شدَّد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، أمس، على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وأعرب المجلس عن إدانة السعودية بأشد العبارات الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، وانخراطها في صراع بالمنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة؛ مما أسهم في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره.

وقال الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيا الحوثي حاولت تفسير الأزمات الاقتصادية ومعاناة الشعب بإلقاء المسؤولية على أطراف خارجية، والترويج لحصار مزعوم ينافي الواقع، عبر بيانات تحريضية وشعارات زائفة تسعى من خلالها إلى استخدام أبناء اليمن وقوداً لحروب عبثية، والزج بهم في مغامرات طائشة لا تخدم سوى المشروع الإيراني.

اقرأ أيضاً

الحوثيون رفضوا جميع مبادرات الحكومة اليمنية لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة (إ.ب.أ - أرشيفية)

كيف كشف موقف الدولة اليمنية تضليل الحوثيين بشأن الحصار؟

مواضيع
أولى السعودية اليمن

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب يرفع «تكلفة هرمز»: محطة طاقة لكل سفينة

شؤون إقليمية صورة التُقطت أمس من مقطع فيديو وزعته «سنتكوم» يُظهر قوات أميركية تشن ضربات ضد إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي (أ.ف.ب)

ترمب يرفع «تكلفة هرمز»: محطة طاقة لكل سفينة

رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب «تكلفة» تهديد الملاحة في مضيق هرمز، متوعداً بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران مقابل كل هجوم جديد على سفينة في الممر.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الخليج ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 13 Nisan 2025'te Riyad'da düzenlenen basın toplantısında (Fotoğraf: Türki el-Akili)
الخليج

السعودية وأميركا... اتفاق نووي يؤسس شراكة لعقود

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، مساء أمس، عن توقيع وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الطاقة الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الرياض - واشنطن)
المشرق العربي رئيس البرلمان نبيه بري (أرشيفية - د.ب.أ)
المشرق العربي

بيروت تنتظر «النتائج الإيجابية» لقمة واشنطن

ينتظر لبنان «النتائج الإيجابية» لقمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، حيث قال رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط».

ثائر عباس (بيروت)
المشرق العربي الفريق الركن زيد حوشي القائد الجديد لـ«جهاز مكافحة الإرهاب» في العراق (إكس)
المشرق العربي

العراق: تغييرات عسكرية في الهرم القيادي

أُفيد في بغداد، أمس، بأن رئيس الحكومة علي الزيدي أجرى تغييرات عسكرية على مستوى القيادات، طالت هيكلة «مكتب القائد العام للقوات المسلحة». وأمر الزيدي بإعادة…

حمزة مصطفى (بغداد) فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد إحدى طائرات شركة «دلتا إيرلاينز» (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«دلتا»: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية

تدشن شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أولى رحلاتها المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من 23 أكتوبر (تشرين الأول)، لتصبح أول ناقلة أميركية تُسيّر رحلات مباشرة.

مساعد الزياني (الرياض)