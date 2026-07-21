الرئيس الكولومبي المنتخب يعلن فتح مكتب لـ«درع الأميركتين» في معقل إسكوبار

أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب المنتمي إلى اليمين المتشدد أبيلاردو دي لا إيسبرييا الثلاثاء فتح مكتب في ميديين (غرب) لـ«درع الأميركتين»، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترمب لمحاربة تهريب المخدرات عسكريا.

ولم تنضم كولومبيا بقيادة الرئيس اليساري المنتهية ولايته غوستافو بيترو، إلى هذا التحالف الذي يضم أكثر من 10 دول متحالفة مع واشنطن مثل الأرجنتين والإكوادور والسلفادور.

ورفضت دول محورية في تهريب المخدرات، مثل المكسيك والبرازيل اللتين تقودهما حكومات يسارية، الانضمام إلى المبادرة.

وقال أبيلاردو «هنا، في ميديين، يكمن رأس أفعى تجارة المخدرات والجريمة المنظمة»، في إشارة إلى ثاني كبرى مدن البلاد التي كانت معقلا لبابلو إسكوبار، زعيم كارتل المخدرات الكولومبي الشهير الذي يحمل اسم المدينة، قبل أن ترديه الشرطة عام 1993.