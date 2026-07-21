عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أستون فيلا يبدأ مفاوضات لضم غارناتشو من تشيلسي

أليخاندرو غارناتشو مهاجم تشيلسي يستعد للانتقال لاستون فيلا (رويترز)
أليخاندرو غارناتشو مهاجم تشيلسي يستعد للانتقال لاستون فيلا (رويترز)
TT
TT

أستون فيلا يبدأ مفاوضات لضم غارناتشو من تشيلسي

أليخاندرو غارناتشو مهاجم تشيلسي يستعد للانتقال لاستون فيلا (رويترز)
أليخاندرو غارناتشو مهاجم تشيلسي يستعد للانتقال لاستون فيلا (رويترز)

دخل نادي أستون فيلا الإنجليزي في مفاوضات لضم أليخاندرو غارناتشو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى أستون فيلا لاستعارة غارناتشو، لكن النادي اللندني مصمم على بيع اللاعب الأرجنتيني بشكل نهائي.

وكشفت قناة «سكاي سبورتس» أن تشيلسي مستعد لبيع لاعبه مقابل 42.7 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الجديد خلال تقديمه لوسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن إدارة النادي اللندني تتفاوض حالياً مع غارناتشو ووكلائه سعياً للوصول إلى حل يناسب الجميع.

وأشارت الشبكة البريطانية أيضاً إلى أن غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد السابق يحظى أيضاً باهتمام من نادي روما وعدد من فرق الدوري السعودي للمحترفين.

ولم ينتظم غارناتشو في تدريبات تشيلسي استعداداً للموسم الجديد منتظراً التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبله.

وتتزامن صفقة غارناتشو مع تفاوض تشيلسي وأستون فيلا بشأن انتقال مورغان روجرز بصفقة قياسية إلى الفريق اللندني مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي تشيلسي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

صحتك دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

دراسة تكشف عن أفضل تمارين لحرق الدهون دون خسارة العضلات

تشير دراسة حديثة إلى أن تمارين التدريب المتقطع عالي الشدة (HIIT) قد تساعد كبار السن على الحفاظ على الكتلة العضلية مع تقليل الدهون في الجسم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية منتخب إسبانيا يكتب صفحة جديدة رائعة في التاريخ الكروي لبلاده ويتوج بطلاً للعالم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

كيف بسطت إسبانيا سلطتها على كرة القدم العالمية؟

حقق المنتخب الإسباني أطول سلسلة انتصارات متتالية لأي منتخب أوروبي أو من أميركا الجنوبية في التاريخ

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية نهائي كأس العالم 2030 سيحظى بتنافس كبير بين المغرب وإسبانيا (رويترز)
رياضة عالمية

صراع نهائي مونديال 2030… هل يذهب إلى مدريد أم الدار البيضاء؟

يتحول سباق استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة خلف الكواليس

The Athletic (مدريد)
رياضة عالمية فيل فودن (أ.ب)
رياضة عالمية

فودن يمدّد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030

مدّد المهاجم فيل فودن عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2030، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية هيربرت هاينر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

رئيس بايرن: كلوب هو الرجل المناسب لتدريب المنتخب الألماني

يرى هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن يورغن كلوب «هو الرجل المناسب» لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)