أستون فيلا يبدأ مفاوضات لضم غارناتشو من تشيلسي

دخل نادي أستون فيلا الإنجليزي في مفاوضات لضم أليخاندرو غارناتشو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى أستون فيلا لاستعارة غارناتشو، لكن النادي اللندني مصمم على بيع اللاعب الأرجنتيني بشكل نهائي.

وكشفت قناة «سكاي سبورتس» أن تشيلسي مستعد لبيع لاعبه مقابل 42.7 مليون جنيه إسترليني (50 مليون يورو) خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الجديد خلال تقديمه لوسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن إدارة النادي اللندني تتفاوض حالياً مع غارناتشو ووكلائه سعياً للوصول إلى حل يناسب الجميع.

وأشارت الشبكة البريطانية أيضاً إلى أن غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد السابق يحظى أيضاً باهتمام من نادي روما وعدد من فرق الدوري السعودي للمحترفين.

ولم ينتظم غارناتشو في تدريبات تشيلسي استعداداً للموسم الجديد منتظراً التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبله.

وتتزامن صفقة غارناتشو مع تفاوض تشيلسي وأستون فيلا بشأن انتقال مورغان روجرز بصفقة قياسية إلى الفريق اللندني مقابل 117 مليون جنيه إسترليني.