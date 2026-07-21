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الرياضة رياضة عالمية

إشادات واسعة بالأرجنتيني لوبيز لموقفه أثناء تتويج إسبانيا بالمونديال

الأرجنتيني فالكو لوبيز (رويترز)
الأرجنتيني فالكو لوبيز (رويترز)
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إشادات واسعة بالأرجنتيني لوبيز لموقفه أثناء تتويج إسبانيا بالمونديال

الأرجنتيني فالكو لوبيز (رويترز)
الأرجنتيني فالكو لوبيز (رويترز)

أثار لاعبو الأرجنتين جدلاً واسعاً بإدارة ظهورهم لمنصة التتويج أثناء تسلم منتخب إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم، وتباينت التفسيرات بين عدم تقدير واحترام للمنافس، بينما فسر البعض موقف لاعبي الأرجنتين بإظهار الاحترام لجماهيرهم.

من جانبها سلطت صحيفة «ماركا» الإسبانية الضوء على المهاجم الأرجنتيني فالكو لوبيز الذي كان الوحيد بين لاعبي منتخب بلاده الذي لم يقم بإدارة ظهره أثناء تسلم رودري قائد منتخب إسبانيا لكأس العالم.

ونقلت الصحيفة رسائل الإشادة التي تلقاها فالكو لوبيز مهاجم بالميراس البرازيلي على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم تقديراً لموقفه مثل «تحياتنا على روحك الرياضية، كل الاحترام لك، أنت الناضج الوحيد، التواضع مكسبه أكبر من الغرور».

وأوضحت «ماركا» أن معظم رسائل الإشادة جاءت من الجماهير البرازيلية، حيث يلعب لوبيز بصفوف بالميراس منذ أربع سنوات قبل رحيله عن لانوس.

وكان قرار ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين باستدعاء فالكو لوبيز لقائمة الأرجنتين قراراً مفاجئاً، لكونه ليس لاعباً معروفاً في أوروبا.

وختمت «ماركا» بأن فالكو لوبيز معروف في البرازيل، حيث يلعب في بالميراس منذ 2022 وكان هداف فريقه في الموسم الماضي، واكتفى في كأس العالم بظهور وحيد بالمشاركة بديلاً أمام سويسرا، وساهم في هدف سجله خوليان ألفاريز.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إسبانية إسبانيا

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