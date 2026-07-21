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الرياضة رياضة عالمية

روما يستفسر عن موقف ديساسي مدافع تشيلسي

الفرنسي أكسل ديساسي لاعب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
الفرنسي أكسل ديساسي لاعب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
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روما يستفسر عن موقف ديساسي مدافع تشيلسي

الفرنسي أكسل ديساسي لاعب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)
الفرنسي أكسل ديساسي لاعب تشيلسي الإنجليزي (رويترز)

يقترب المدافع الفرنسي أكسل ديساسي من الرحيل عن فريقه تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعدما أكد موقع «فوت ميركاتو» أن نادي روما الإيطالي استفسر من تشيلسي عن موقف اللاعب، وتواصل أيضاً مع وكلاء المدافع الفرنسي، فيما تشير التقارير إلى أن النادي الإنجليزي يطلب نحو 20 مليون يورو مقابل السماح للاعب بالرحيل.

ويرتبط ديساسي، القادم من موناكو، بعقد مع تشيلسي حتى يونيو (حزيران) 2029، وقد أنهى الموسم الماضي معاراً إلى وستهام الإنجليزي.

وقد يحصل ديساسي (28 عاماً)، الذي مثل منتخب فرنسا في 5 مباريات دولية على فرصة اللعب في الدوري الإيطالي، في ظل تحركات روما في سوق الانتقالات.

وشارك ديساسي في 17 مباراة مع وستهام سجل خلالها هدفاً وحيداً، علماً بأن فترته مع تشيلسي قد لعب فيها 61 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

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