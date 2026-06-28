«مونديال 2026»: براون يشارك في تدريبات «المانشافت» استعداداً لباراغواي

شارك الظهير الأيسر ناثانيال براون مجدداً في تدريبات المنتخب الألماني استعداداً لمواجهة باراغواي في دور الـ32 من كأس العالم، الاثنين.
وكان لاعب آينتراخت فرانكفورت، وهو أحد أبرز لاعبي المنتخب الألماني في البطولة، قد غاب عن المواجهة التي خسرها الفريق 1 - 2 أمام الإكوادور، يوم الخميس الماضي، بسبب إصابة في العضلة الضامة، لكنه عاد لتدريبات الفريق، السبت، ثم شارك الأحد في تدريبات الفريق بمعسكره في كارولاينا الشمالية.
وشارك براون في الفوز الساحق بنتيجة 7 - 1 على كوراساو، والفوز 2 - 1 على كوت ديفوار، وقدم أداءً مميزاً في المباراتين، في المقابل، عانى بديله ديفيد راوم أمام الإكوادور.
بفضل جاهزية براون، من المرجح أن يعود المدرب يوليان ناغلسمان إلى تشكيله المثالي باستثناء قلب الدفاع أنتون روديغر الذي سيحل محل نيكو شلوتربيك، الغائب عن البطولة بسبب إصابة في الكاحل.
وسيلعب الفائز من مواجهة ألمانيا وباراغواي، مع الفائز من مواجهة فرنسا والسويد، وذلك في دور الستة عشر في فوكسبورو بالقرب من واشنطن.