هندرسون: المشاركة في 4 مونديالات «أمر مميز للغاية»

أصبح جوردان هندرسون أول لاعب إنجليزي يلعب في 4 نسخ من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عندما شارك أمام منتخب بنما، ولكن أحلامه ما زالت كبيرة قبل بدء منافسات الأدوار الاقصائية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن هندرسون (36 عاماً) دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها إنجلترا على بنما بنتيجة 2 - 0، مساء السبت، لتتأهل إلى دور الـ32 متصدرة للمجموعة الثانية عشرة، حيث ستواجه منتخب الكونغو الديمقراطية.

وخاض هندرسون أول مباراة له في كأس العالم عام 2014، عندما ودع منتخب إنجلترا بقيادة روي هودسون البطولة من دور المجموعات، قبل أن يسهم في الوصول إلى قبل النهائي في نسخة 2018، ثم إلى دور الثمانية في 2022.

وتغير دور هندرسون بشكل كبير في البطولة الحالية، لكنه أكد استعداده للقيام بكل ما يلزم لمساعدة إنجلترا على إنهاء صيامها عن التتويج بكأس العالم، المستمر منذ 60 عاماً.

وقال هندرسون: «الوقت يمر بسرعة كبيرة. إنه شعور مميز للغاية أن أمثل بلادي في 4 بطولات لكأس العالم».

وأضاف: «سعيد للغاية بكوني جزءاً من هذا الفريق، وما زال تمثيل المنتخب يحمل بالنسبة لي القيمة نفسها التي شعرت بها عندما خضت أول مباراة دولية».

وتابع: «الوقت يمر سريعاً، لكنني سعيد لأنني قادر على مساعدة الفريق بأقصى قدر ممكن، سواء داخل الملعب أو خارجه، وسأبذل كل ما أمتلك من أجل مساعدتنا على تحقيق أحلامنا».

ونجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق هدفه بتصدر مجموعة صعبة، وهو ما منحه مساراً يبدو أقل تعقيداً في الأدوار المقبلة مقارنة بما كان سيحدث لو تأهل في المركز الثاني.

وأكد هندرسون أنه يدرك تماماً طبيعة مباريات الأدوار الإقصائية.

وقال: «كرة القدم في الأدوار الإقصائية تعتمد على التحلي بالهدوء في مثل هذه اللحظات، والإيمان بما حققناه حتى وصلنا إلى هنا».

وأضاف: «لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، وكانت بدايتنا في دور المجموعات جيدة».

وتابع: «الفوز بصدارة المجموعة ليس أمراً سهلاً، ولذلك أعتقد أن اللاعبين يستحقون الإشادة على ما قدموه. الآن تبدأ المرحلة الحاسمة، وهي مباريات خروج المغلوب، وستصبح الأمور أكثر صعوبة من الآن فصاعداً».

وأكد: «علينا فقط أن نحافظ على ثقتنا بأنفسنا، وننفذ ما يطلبه المدرب وفقاً لخطة اللعب، وإذا نجحنا في تنفيذ ذلك، فستكون لدينا فرصة جيدة للفوز بالمباريات».