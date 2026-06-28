رونالدو يقترب من رقم ميسي التاريخي في عدد المباريات بالمونديال

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، تحقيق الأرقام التاريخية رفقة منتخب بلاده، خلال مشاركته ببطولة كأس العالم.
وشارك رونالدو أمام كولومبيا بختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم، حيث لعب المهاجم المخضرم 90 دقيقة كاملة.
وتأتي مشاركة رونالدو لتحمل الرقم 25 على مستوى كأس العالم، ليتساوى مع النجم الألماني لوثار ماتيوس، في المركز الثاني بقائمة الأكثر مشاركة.
أما صدارة الترتيب فيحتلها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان قد أبقى عليه مدربه ليونيل سكالوني على مقاعد البدلاء في مباراة الأردن بختام دور المجموعات.
ويمتلك ميسي 28 مشاركة بمباريات المونديال، كأكثر اللاعبين خوضاً للمواجهات بنهائيات كأس العالم، بحسب ما أشارت إليه شبكة «أوبتا» الإحصائية عبر منصة «إكس».