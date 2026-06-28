ميسي والتعمري على مقاعد البدلاء في مباراة الأرجنتين والأردن

سيبدأ ليونيل ميسي المباراة على مقاعد البدلاء عندما تواجه الأرجنتين الأردن في مباراتها الأخيرة ضمن المجموعة العاشرة في ملعب دالاس، صباح الأحد، حيث أجرى المدرب ليونيل سكالوني 9 تغييرات على التشكيلة التي فازت على النمسا في المباراة السابقة.

وبات الحارس إميليانو مارتينيز، والمهاجم لاوتارو مارتينيز، هما اللاعبان الوحيدان اللذان بقيا في التشكيلة التي فازت 2-صفر على النمسا، في المباراة التي حسمت تأهل الأرجنتين إلى دور 32.

وأجرت الأردن تغييرين على التشكيلة التي خسرت 2-1 أمام الجزائر في مباراتها السابقة، وهي النتيجة التي أدت إلى إقصائها من أول مشاركة لها في كأس العالم.

وسيبدأ المهاجم موسى التعمري المباراة على مقاعد البدلاء، إذ حلّ محله علي عزايزة، بينما سيشارك عودة الفاخوري بدلاً من محمود المرضي.

وضمّت تشكيلة الأردن «يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، حسام أبو الذهب، يزن العرب، إحسان حداد، نور الروابدة، مهند أبو طه، نزار الرشدان، علي علون، عودة الفاخوري، علي عزايزة».

فيما ضمّت تشكيلة الأرجنتين «إميليانو مارتينيز، ماركوس سينيسي، نيكولاس تاليافيكو، نيكولاس أوتامندي، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو، إزيكيل بالاسيوس، خوليان ألفاريز، جوليانو سيميوني، نيكو باز، لاوتارو مارتينيز».