مدرب غانا: كرواتيا حسمت المباراة بخبرتها... سنستفيد من الدرس

أعرب كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، عن إحباطه بعد الخسارة 1 - 2 أمام كرواتيا في ختام منافسات المجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.

قال كيروش، في تصريحات نقلتها قناة «بي إن سبورتس»: «كرواتيا بدأت المباراة بشكل أفضل منا، أما الشوط الثاني فكان استعراضاً كروياً من جانبنا، والنتيجة لا تعكس هذا الاستعراض، ولكن هذا وارد في كرة القدم».

أضاف المدرب البرتغالي المخضرم: «لقد فازوا، ونبارك للفريق الفائز، والخطة حالياً هي ضرورة الراحة والاستشفاء استعداداً للأدوار الإقصائية».

وواصل: «أهنئ لاعبي فريقي على الأداء في الشوط الثاني، لقد سجلنا هدفاً في الشوط الثاني، ولكن منتخب كرواتيا مميز في الكرات الثابتة، وسجّل منها هدفه الثاني».

وأشار: «حاولنا العودة في النتيجة، ولكن منتخب كرواتيا يضم لاعبين من أصحاب الخبرات العريضة، وما يؤسفني أننا استقبلنا هدفين كان بالإمكان تفاديهما».

وختم كارلوس كيروش: «رسالتي للاعبين، أنه يجب تحسين الأداء في المباراة المقبلة».

وتأهلت غانا ضمن 7 منتخبات أفريقية لدور الـ32، هي مصر، المغرب، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار.

وجمع منتخب النجوم السوداء 4 نقاط ليحتل المركز الثالث، ويتأهل رفقة كرواتيا صاحبة المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وإنجلترا صاحبة الصدارة بـ7 نقاط.