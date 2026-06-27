عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:33 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: نيوزيلندا تشعر بخيبة أمل... لكنها فخورة

نيوزيلندا تذيلت المجموعة بنقطة وحيدة من 3 مباريات (رويترز)
نيوزيلندا تذيلت المجموعة بنقطة وحيدة من 3 مباريات (رويترز)
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر كندا: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: نيوزيلندا تشعر بخيبة أمل... لكنها فخورة

نيوزيلندا تذيلت المجموعة بنقطة وحيدة من 3 مباريات (رويترز)
نيوزيلندا تذيلت المجموعة بنقطة وحيدة من 3 مباريات (رويترز)

انتهت مسيرة نيوزيلندا في كأس العالم لكرة القدم عقب الهزيمة الساحقة 5 - 1 أمام بلجيكا السبت، لكن المدرب دارين بيزلي عبر عن فخره بأداء لاعبيه رغم تذيل الفريق المجموعة السابعة.

وكانت نيوزيلندا قد تقدمت في النتيجة أمام إيران ثم تعادلتا 2 - 2، كما افتتحت التسجيل في مرمى مصر قبل أن تتعرض للخسارة 3 - 1.

وأكد بيزلي أن تجربة كأس العالم ستكون قيّمة ومفيدة لفريقه.

وقال في مؤتمر صحافي: «أعتقد أنكم عندما رأيتم القرعة، وعلمتم أننا سنواجه (بلجيكا) في المباراة الأخيرة بالمجموعة، ربما توقعتم أنها ستواجهنا وهي بحوزتها 6 نقاط بالفعل (جمعتها من مباراتيها السابقتين)، وأن ذلك قد يكون في صالحنا... كان يتعين علينا حصد النقاط في أول مباراتين، وقد خلقنا لأنفسنا الفرصة لتحقيق ذلك، لكننا لم نغتنمها».

وأضاف: «حاولنا العودة في المباراة، ولم نكن ننوي مغادرة كأس العالم ونحن متأخرون 2 - صفر، أردنا محاولة التسجيل والعودة للمباراة، لكن للأسف، دفعنا ثمن ذلك بضع مرات».

وتمكنت نيوزيلندا بالفعل من تقليص الفارق بهدف سجله إيلي جاست، وهو هدفه الثالث في البطولة، قبل أن تحرز بلجيكا هدفين آخرين في الدقائق الأخيرة لتكمل الهزيمة الساحقة.

وقال بيزلي: «سيعود معظم هؤلاء اللاعبين بعد 4 سنوات، وسيكونون أفضل بعد هذه التجربة، بل ويجب أن يكونوا أفضل، إذا أردنا الوصول إلى الهدف الذي نسعى إليه جميعاً؛ وهو بلوغ أدوار خروج المغلوب».

وأضاف: «سيتعلمون بالتأكيد من هذه التجربة. هذه مجموعة رائعة من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل رائع ومشرق حقاً، سواء على المستوى الفردي في الأندية أو معنا».

وأكد المهاجم كريس وود، الذي شارك ضمن تشكيلة نيوزيلندا في 2010، أن هناك تطوراً واضحاً خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال للصحافيين: «تريد دائماً أن تلعب أمام أفضل الفرق، فهكذا تتطور وتتحسن. أعتقد أننا أظهرنا ذلك في مباراتينا أمام مصر وإيران».

وأضاف: «تحسن مستوانا، لكننا للأسف لم نتمكن من رفعه لمواجهة بلجيكا. إنه فريق من ضمن الصفوة؛ لكن إذا تمكن لاعبونا من الانضمام إلى الدوريات الكبرى حول العالم، فسيكون ذلك مفيداً أيضاً».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم كندا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«دورة باد هومبورغ»: موخوفا تُطيح بأوساكا وتتوج باللقب

رياضة عالمية التشيكية كارولينا موخوفا تحتفل بلقب دورة باد هومبورغ (رويترز)

«دورة باد هومبورغ»: موخوفا تُطيح بأوساكا وتتوج باللقب

فازت التشيكية كارولينا موخوفا ببطولة باد هومبورغ للتنس التي تقام على الملاعب العشبية، السبت، بعدما انسحبت منافستها اليابانية ناعومي أوساكا.

«الشرق الأوسط» (باد هومبورغ)
رياضة عالمية يريمي بينو سقط مصاباً أمام أوروغواي (رويترز)
رياضة عالمية

انتهاء مشوار المونديال لنجم إسبانيا بينو

يخشى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، من إمكانية غياب يريمي بينو عما تبقى من مباريات للمنتخب الإسباني في كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (غوادالاخارا (المكسيك))
رياضة عالمية منتخب الرأس الأخضر يحتفل بتأهل تاريخي لدور الـ32 من المونديال (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: أبناء الرأس الأخضر يحتفلون بإنجاز «أسماك القرش الزرقاء»

أبواق سيارات وصيحات وقرع طبول وأغانٍ؛ احتفل الرأس الأخضر حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة-السبت بإنجاز «أسماك القرش الزرقاء».

«الشرق الأوسط» (هيوستن (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية لياندرو تروسارد (يسار) نجم بلجيكا (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«مونديال 2026»: بثنائية في نيوزيلندا... تروسارد يثبت أنه الخيار الأقوى

انتقل لياندرو تروسارد من دور اللاعب البديل في كأس العالم لكرة القدم، قبل أربعة أعوام إلى أحد أبرز نجوم منتخب بلجيكا في النسخة الحالية.

«الشرق الأوسط» (فانكوفر (كندا))
رياضة عربية مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري (أ.ب)
رياضة عربية

شوبير: هذا الجيل عازم على كتابة التاريخ

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، اعتزازه البالغ بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، بالتأهل إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (سياتل (الولايات المتحدة))
الرياضة رياضة عالمية

«دورة باد هومبورغ»: موخوفا تُطيح بأوساكا وتتوج باللقب

التشيكية كارولينا موخوفا تحتفل بلقب دورة باد هومبورغ (رويترز)
التشيكية كارولينا موخوفا تحتفل بلقب دورة باد هومبورغ (رويترز)
  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • باد هومبورغ: «الشرق الأوسط»
TT

«دورة باد هومبورغ»: موخوفا تُطيح بأوساكا وتتوج باللقب

التشيكية كارولينا موخوفا تحتفل بلقب دورة باد هومبورغ (رويترز)
التشيكية كارولينا موخوفا تحتفل بلقب دورة باد هومبورغ (رويترز)

فازت التشيكية كارولينا موخوفا ببطولة باد هومبورغ للتنس التي تقام على الملاعب العشبية، السبت، بعدما انسحبت منافستها اليابانية ناعومي أوساكا في المجموعة الثانية.

وكانت موخوفا، التي وصلت لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة من قبل، متقدمة في النتيجة 6-1 و1-صفر، في أول مباراة نهائية للاعبتين على الملاعب العشبية، عندما لم تتمكن أوساكا من اللعب بعد مرور 46 دقيقة، بسبب إصابة في القدم، لتحصل موخوفا على لقبها الثالث في مسيرتها.

وحصلت أوساكا على وقت مستقطع لعلاج قدمها اليمنى بعد الشوط الثالث. ولكن المصنفة الأولى على العالم سابقاً صمدت لخمسة أشواط إضافية فقط، ومن المحتمل أنها لم تكن ترغب في القيام بأي مخاطرة قبل يومين من انطلاق بطولة ويمبلدون.

التشيكية كارولينا موخوفا (يمين) مع وصيفتها اليابانية ناعومي أوساكا (أ.ب)

وقالت أوساكا: «أعتذر لعدم تمكني من إنهاء المباراة. أهنئ كارولينا، أنت واحدة من أروع اللاعبات في الجولة. تهانينا على هذه البطولة الرائعة».

وتم تقديم موعد انطلاق المباراة النهائية ساعتين ونصف الساعة لتقام في الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، بسبب موجة الحر التي تجتاح أجزاء كثيرة من ألمانيا.

مواضيع
الرياضة تنس ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

انتهاء مشوار المونديال لنجم إسبانيا بينو

يريمي بينو سقط مصاباً أمام أوروغواي (رويترز)
يريمي بينو سقط مصاباً أمام أوروغواي (رويترز)
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT
  • غوادالاخارا المكسيك: «الشرق الأوسط»
TT

انتهاء مشوار المونديال لنجم إسبانيا بينو

يريمي بينو سقط مصاباً أمام أوروغواي (رويترز)
يريمي بينو سقط مصاباً أمام أوروغواي (رويترز)

يخشى لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، من إمكانية غياب يريمي بينو عما تبقى من مباريات للمنتخب الإسباني في كأس العالم بعد إصابته في الكتف.

وشارك بينو بديلاً في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها المنتخب الإسباني على أوروغواي 1- صفر مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينيتش) في غوادالاخارا، ولكنه أصيب في المباراة.

وأكمل بينو، مهاجم كريتال بالاس المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، المباراة، ولكن الفحوص ستحدد نوعية الإصابة التي تعرَّض لها.

وقال دي لا فوينتي عقب المباراة: «لسوء الحظ، قد تكون إصابة في عظمة الترقوة».

وفي ظل خوفه من الأسوأ بسبب الألم الشديد الذي كان يعاني منه بينو، أضاف لا فوينتي: «إنه مصاب بإصابة قد تؤدي إلى غيابه عما تبقى من مباريات بكأس العالم».

وأثنى دي لا فوينتي على بينو لإكماله المباراة رغم الإصابة؛ حيث كان المنتخب الإسباني قد استخدم كل تبديلاته الخمسة المتاحة.

ووصف المدير الفني سلوك بينو بأنه «بطولي»، وقال: «أنا ممتن للغاية له، وزملاؤه أيضاً».

وبهذا الفوز أنهى المنتخب الإسباني المجموعة الثامنة في الصدارة، وسيلتقي في دور الـ32 مع صاحب المركز الثاني في المجوعة الثانية عشرة، إما إنجلترا وإما غانا وإما كرواتيا، يوم الخميس المقبل.

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم رياضة إسبانية المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

«مونديال 2026»: أبناء الرأس الأخضر يحتفلون بإنجاز «أسماك القرش الزرقاء»

منتخب الرأس الأخضر يحتفل بتأهل تاريخي لدور الـ32 من المونديال (إ.ب.أ)
منتخب الرأس الأخضر يحتفل بتأهل تاريخي لدور الـ32 من المونديال (إ.ب.أ)
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: أبناء الرأس الأخضر يحتفلون بإنجاز «أسماك القرش الزرقاء»

منتخب الرأس الأخضر يحتفل بتأهل تاريخي لدور الـ32 من المونديال (إ.ب.أ)
منتخب الرأس الأخضر يحتفل بتأهل تاريخي لدور الـ32 من المونديال (إ.ب.أ)

أبواق سيارات وصيحات وقرع طبول وأغانٍ؛ احتفل الرأس الأخضر حتى ساعة متأخرة من ليل الجمعة-السبت بإنجاز «أسماك القرش الزرقاء»، التي جعلت هذا البلد الجزري الصغير في غرب أفريقيا يحلم، بعدما تأهل إلى دور الـ32 في أول مشاركة له في كأس العالم لكرة القدم، إثر تعادله مع السعودية من دون أهداف.

وخلال نحو 96 دقيقة، استعصت الأهداف، وكان التوتر بادياً على وجوه المشجعين الذين احتشدوا بأعداد كبيرة في مناطق المشجعين والحانات في العاصمة برايا.

لكن سماء المدينة أضاءتها الألعاب النارية مع صافرة النهاية، إيذاناً بتأهل الرأس الأخضر إلى مرحلة خروج المغلوب.

وقال أوراسيو سيميدو، وهو قانوني التقى به مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في إحدى مناطق المشجعين في برايا، وعيناه تلمعان تأثراً: «التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم ومواجهة الأرجنتين أمر استثنائي. اللعب ضد ميسي، سواء فزنا أو خسرنا، سيكون لحظة عظيمة لهذا البلد الصغير».

وفي مشاركته الأولى في كأس العالم، قدّم الرأس الأخضر مستوى لافتاً بعبوره من دور المجموعات.

بثلاثة تعادلات في 3 مباريات، وبالاستفادة من خروج الأوروغواي التي خسرت أمام إسبانيا، انتزع المنتخب المكنّى بـ«أسماك القرش الزرقاء»، الجمعة، في هيوستن بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية؛ حيث ستواجه الأرجنتين حاملة اللقب.

وبذلك تحقق الهدف الذي وضعه رئيس اتحاد كرة القدم في البلاد ماريو سيميدو، والذي كان قد صرّح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن «الهدف الأكبر» هو «على الأقل تجاوز الدور الأول».

وقالت جانيزا كوريا، وهي تاجرة تبلغ 40 عاماً في شوارع برايا: «كان يمكن أن يكون الأمر أجمل لو سجلنا هدفاً واحداً على الأقل (الجمعة ضد السعودية)، لكن الأهم أننا تأهلنا».

واستمرت الاحتفالات حتى ساعات الصباح الأولى، متداخلة مع مهرجان موسيقي.

لكن مباراة دور الـ32 ضد بطل العالم كانت محور أحاديث الجميع.

وقال الفنان جورجي تافاريش، البالغ 58 عاماً، بحماس: «صمدنا أمام إسبانيا من دون خوف (0-0)، ونافسنا الأوروغواي (2-2)، وأنا مقتنع بأننا سنواجه الأرجنتين بكرامة. أريد أن أرى ميسي يحاول خداع حارسنا الذي سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن شرف وطننا».

وعدّ إدميلسون بيريرا، وهو طالب جامعي: «يلعب منتخبنا بحب لوطنه وبالتزام كامل. بلوغ دور الـ32 مكافأة جميلة لفريق لا يضم نجوماً كباراً».

وبدا أن برايا بأكملها انضمت إلى مناطق المشجعين لتعيش هذا الإنجاز الجماعي على أنغام «الباتوكادا».

وهذا حال إري دي ألميدا (29 عاماً) الذي قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه عادة يتابع المباريات بمفرده، لكنه أراد هذه المرة «أن يملأ قلبه بهذا الفخر الجماعي».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا