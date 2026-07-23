الاتحاد العراقي يتفاوض مع أرنولد بشأن تجديد عقده

واصلت اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة يونس محمود رئيس الاتحاد، ​ونائبيه سرمد عبد الإله ومحمد ناصر، أمس الأربعاء، مفاوضاتها من أجل تجديد عقد الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني.

وقال الاتحاد عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الاجتماعات مستمرة ومباشرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بحضورِ ‌كل من ‌غيث مهنا مستشار رئيس ​الاتحاد ‌العراقي، ⁠وأرنولد، ​ومدير أعماله ⁠توني رالس، ومترجم المنتخب الوطني علي عباس.

وتهدف الاجتماعات التفاوضية إلى الوصول إلى نقاط مشتركة يتفق عليها الطرفان لتجديد العقد مع المدرب الأسترالي الذي قاد العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثانية في ⁠تاريخ مشاركات العراق في البطولة.

وبعد ‌نهاية غياب دام ‌لأربعة عقود عن النهائيات، ​وجد العراق نفسه ‌أمام واحدة من أصعب المهام في ‌البطولة، إذ أوقعته القرعة في مجموعة تضم فرنسا بطلة العالم السابقة، والنرويج، والسنغال أحد عمالقة القارة الأفريقية ليتلقى ثلاث هزائم.

وثبت أن ‌التحدي كان كبيراً للغاية، إذ ودع العراق المنافسات دون أي ⁠نقطة ⁠بعد الخسارة أمام جميع الفرق واستقبال شباكه 12 هدفاً، وزاد من مرارة الخسارة 5-صفر أمام السنغال في الجولة الأخيرة من الدور الأول تلقي بطاقة حمراء مبكرة جعلت فريق المدرب أرنولد يلعب بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة.

وينتهي عقد أرنولد مع الاتحاد العراقي يوم الجمعة المقبل 31 يوليو (​تموز) الحالي، بعد ​أن كان قد تعاقد مع الاتحاد في شهر مايو (أيار) 2025.