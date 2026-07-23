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الرياضة رياضة عالمية

غريزمان يحرز هدفاً في ظهوره الأول مع أورلاندو بالدوري الأميركي

أنطوان غريزمان (رويترز)
أنطوان غريزمان (رويترز)
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غريزمان يحرز هدفاً في ظهوره الأول مع أورلاندو بالدوري الأميركي

أنطوان غريزمان (رويترز)
أنطوان غريزمان (رويترز)

سجل المهاجم الفرنسي المخضرم أنطوان غريزمان هدفاً في ظهوره الأول بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، ليقود أورلاندو سيتي إلى الفوز على سان خوسيه إيرثكويكس برباعية نظيفة فجر اليوم (الخميس)، في أول مباراة يخوضها الفريقان منذ فترة التوقف الخاصة بكأس العالم.

وسجل كل من ديفيد بريكالو وإيفان أنجولو الهدف الأول لهما هذا الموسم، بينما أضاف برايان أوجيدا الهدف الرابع لأورلاندو الذي حقق انتصاره الخامس مقابل 9 هزائم وتعادلين. وتعاقد أورلاندو سيتي مع غريزمان، البالغ من العمر 35 عاماً، في شهر مارس (آذار) الماضي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، وهو الهداف التاريخي للنادي الإسباني برصيد 211 هدفاً و97 تمريرة حاسمة خلال 488 مباراة، بعقد بدأ سريانه عقب ختام موسم الدوري الإسباني.

وافتتح بريكالو التسجيل في الدقيقة السابعة بضربة رأس متقنة إثر ركلة حرة نفذها إدوارد أتوستا ببراعة، وفي الدقيقة 29، مرر إدوارد أتوستا الكرة إلى أنجولو الذي تقدم صوب منطقة جزاء الخصم وسدد كرة زاحفة قوية سكنت شباك الحارس أنجوس جان، ليكون الهدف الأول له منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني قص غريزمان شريط أهدافه مع أورلاندو ثم تكفل بريان أوجيدا بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 72.

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