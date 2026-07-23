اتحاد الكرة الألماني ينفي عقد اجتماع اليوم الخميس للإعلان عن التعاقد مع كلوب

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم عقد اجتماع موسَّع، اليوم (الخميس)، لوضع اللمسات الأخيرة على تعيين يورغن كلوب مدرباً للمنتخب الألماني الأول. وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن مجلس الإشراف والأطراف المعنية في الاتحاد، سوف يعقدون اجتماعاً اليوم، لكن اتحاد الكرة الألماني نفى ذلك، مؤكداً أنه لا تزال هناك تفاصيل تتطلب العمل عليها، دون تحديد موعد لهذا الاجتماع.

وأثيرت تكهنات واسعة حول إمكانية تقديم كلوب، غداً (الجمعة)، في منصب المدير الفني لمنتخب الماكينات بعقد يمتد حتى عام 2030، لكن أصبح هذا الأمر محل شك في الوقت الحالي. ورغم ذلك، تذهب جميع المؤشرات في اتجاه التعاقد مع المدرب السابق لبروسيا دورتموند وليفربول البالغ من العمر 59 عاماً، لخلافة يوليان ناغلسمان الذي رحل عن منصبه عقب الخروج من دور الـ32 لمونديال 2026 بالخسارة أمام باراغواي، وهو التعثر الثالث على التوالي للمنتخب الألماني في البطولات الكبرى.